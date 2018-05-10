Ещё
Романтик и романсист Надир Шахинский выступил в библиотеке на Волочаевской
Далее:
Читайте также:
Ещё

Романтик и романсист Надир Шахинский выступил в библиотеке на Волочаевской 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Русские старинные романсы прозвучали 6 мая в библиотеке № 122 имени Александра Грина, которая расположена на Волочаевской улице. Для гостей выступил Надир Шахинский. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Оксана Мальцева.
— Несмотря на то, что именно романс является излюбленным жанром Шахинского, в этот день со сцены библиотеки Грина в его интерпретации прозвучали и песни
военных лет. В преддверии праздника 9 Мая этот концерт стал подарком ветеранам, для которых День Победы один из самых важных и памятных в жизни. Романсы о любви, песни о мире и войне в исполнении маэстро, как признавались гости после концерта, «попадали прямо в сердце», — сообщила Мальцева.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Волочаевская, дом 14А. (ео)
Управа района Лефортово: последние новости
Юные читатели библиотеки на Ухтомской отметили День Победы Читатели библиотеки на Ухтомской обсудили творчество Веры Чаплиной Праздничный концерт «Фронтовой огонек» прошел в библиотеке на шоссе Энтузиастов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
У Любови Толкалиной начался страстный роман29
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
На Самойлову набросились зрители43
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
04:14
Тим Рот и Курт Рассел вновь снимутся у Тарантино
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение