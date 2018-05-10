Романтик и романсист Надир Шахинский выступил в библиотеке на Волочаевской

Русские старинные романсы прозвучали 6 мая в библиотеке № 122 имени Александра Грина , которая расположена на Волочаевской улице. Для гостей выступил Надир Шахинский. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Оксана Мальцева

— Несмотря на то, что именно романс является излюбленным жанром Шахинского, в этот день со сцены библиотеки Грина в его интерпретации прозвучали и песни

военных лет. В преддверии праздника 9 Мая этот концерт стал подарком ветеранам, для которых День Победы один из самых важных и памятных в жизни. Романсы о любви, песни о мире и войне в исполнении маэстро, как признавались гости после концерта, «попадали прямо в сердце», — сообщила Мальцева.

Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Волочаевская, дом 14А. (ео)