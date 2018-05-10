В Печатниках прошел мастер-класс по изготовлению праздничных гвоздик

Ребята из Печатников — подопечные ГБУ ЦСПСиД «Печатники» — стали участниками необычного мастер-класса. Их научили делать гвоздики из теста. Информация об этом появилась на официальном портале социального учреждения.

«Накануне великого праздника — Дня Победы, для ребят прошел мастер-класс «Гвоздики для ветеранов». Дети делали гвоздики из соленого теста. Когда ребята мастерят поделки на День Победы своими руками, они лучше понимают значение этого праздника и проявляют к нему интерес», — говорится в сообщении.

Подробнее о мероприятиях центра: cspsid-pechatniki.ru. (то)