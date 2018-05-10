Юные читатели библиотеки на Ухтомской отметили День Победы

На очередном занятии клуба «Живая книга», которое прошло в библиотеке № 120 на Ухтомской улице, юные гости отметили великий праздник — День Победы. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Ольга Захарова

— Занятие было посвящено детям, чье детство выпало на страшные годы войны. Ребята смотрели видео-презентацию, читали рассказы о детях войны. В конце занятия был проведен конкурс рисунков «Война глазами ребенка», — рассказала Захарова.

Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (то)