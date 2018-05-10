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Юные читатели библиотеки на Ухтомской отметили День Победы
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Юные читатели библиотеки на Ухтомской отметили День Победы 

Управа района Лефортово 2 часа назад
Фото: Управа района Лефортово
На очередном занятии клуба «Живая книга», которое прошло в библиотеке № 120 на Ухтомской улице, юные гости отметили великий праздник — День Победы. Об этом рассказала заведующая учреждением культуры Ольга Захарова.
— Занятие было посвящено детям, чье детство выпало на страшные годы войны. Ребята смотрели видео-презентацию, читали рассказы о детях войны. В конце занятия был проведен конкурс рисунков «Война глазами ребенка», — рассказала Захарова.
Напомним, что библиотека расположена по адресу улица Ухтомская, дом 21, строение 1. (то)
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