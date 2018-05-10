Для получателей социальных услуг района организовали экскурсию к памятнику Мусы Джалиля

Жители района Братеево в преддверии Дня Победы посетили памятник Герою Советского Союза Мусе Джалилю, расположенный на территории района Зябликово, во вторник, 8 мая.

Экскурсанты узнали о биографических фактах татарского поэта, казненного в августе 1944 года в тюрьме на окраине Берлина. Монумент был открыт накануне годовщины трагической гибели Мусы Джалиля на одноименной улице в районе Зябликово в августе 2012 года.

— Автором скульптуры является заслуженный художник России Юрий Злотя — победитель конкурса 2007 года на лучший проект памятника татарскому писателю, и архитектор Юрий Калмыков. Экскурсию мы организовали накануне Дня Победы неслучайно: Муса Джалиль — Герой Советского Союза, Лауреат Ленинской премии за потрясающее патриотическое произведение «Моабитская тетрадь», — отметила заведующая отделением дневного пребывания филиала «Братеево» ТЦСО «Орехово» Оксана Смолина

Фото предоставила Оксана Смолина.