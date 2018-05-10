В культурном центре на Куусинена прозвучат авторские стихи

У сотрудников Культурного центра им. Драгунского (библиотека № 43) очень много друзей. Одна из них — Ксения Митителло — профессиональный художник, создаёт пейзажи и портреты животных и птиц, член Союза дизайнеров Москвы, автор многочисленных книг о природе и животном мире.

— Ксения Митителло — жительница района Хорошевский, — рассказывает директор КЦ Татьяна Денисова

В ближайшую пятницу, 11 мая, на базе центра состоится презентация ее первого поэтического сборника «Моё пространство».

— Свои книги Ксения оставляет в дар библиотеке. С огромным нетерпением ждём этой новой встречи с автором, — поделилась Денисова.

Вход свободный для всех желающих. Возрастное ограничение 12+.

Начало в 18.00. Напомним, библиотека № 43 расположена на улице Куусинена, д. 17, корп. 2. (то)