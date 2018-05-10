Ансамбль танца «Ровесник» из Хорошевки отметил 25-летие

В Зеркальном зале Москонцерта состоялся 25-й отчетный концерт образцового ансамбля танца «Ровесник» центра культуры «Хорошевский». В этом году режиссеры концерта сделали его не совсем обычным: не было традиционного ведущего, который бы объявлял номера. Все номера были связаны между собой одной нитью — рассказом маленькой девочки о первом учебном году в «Ровеснике».

— Это реальная история, — рассказывает художественный руководитель ансамбля Лариса Левина. — Алиса Павлович только в этом году пришла в коллектив и уже была назначена ведущей мероприятия. Она отлично справилась со своим ответственным заданием, успевая не только рассказывать об ансамбле, но и сама участвовала в танцах.

На концерте были показаны и самые первые выступления ансамбля. Зрители увидели фото-видео отчет о прошедшем учебном годе. На мероприятии состоялось сразу несколько премьерных показов: сценическая зарисовка «Сюжеты из еврейской жизни», корякский танец «Северные чайки» и веселый современный номер «Время танцевать». (то)