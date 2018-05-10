Земли для многодетных семей выделят в Дубне

Большинство дубненских многодетных семей по плану получат земли уже в этом году. Об этом рассказали на публичных слушаниях, где обсуждали проект планировки территории.

Новый поселок планируют создать в районе улицы Юркино — этот участок был выделен областью. На площади в 70 гектаров смогут разместиться около 380 семей. На данный момент в очереди их около 420. Землю уже получили 70 из них.