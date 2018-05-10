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Земли для многодетных семей выделят в Дубне
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Земли для многодетных семей выделят в Дубне 

360tv.ru 2 часа назад
Большинство дубненских многодетных семей по плану получат земли уже в этом году. Об этом рассказали на публичных слушаниях, где обсуждали проект планировки территории.
Новый поселок планируют создать в районе улицы Юркино — этот участок был выделен областью. На площади в 70 гектаров смогут разместиться около 380 семей. На данный момент в очереди их около 420. Землю уже получили 70 из них.
«В очередь нас поставили в феврале этого года. Когда я увидела, что выделили такой большой кусок, мне стало интересно, мы вообще попадем туда и откуда город берет эти участки, что он с ними делает, как обеспечивает и так далее. В принципе, видно, что администрация работает, решают вопросы. Но я так поняла, что мы уже не попадаем в эту очередь», — отметила Татьяна Шульга, мама троих детей.
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