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Страх публичных выступлений помогут победить в библиотеке Ховрина
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Страх публичных выступлений помогут победить в библиотеке Ховрина 

Управа района Ховрино города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
Тематическое мероприятие «Здравствуй, сцена!» пройдет 17 мая в библиотеке №26 района Ховрино. Как сообщается на сайте библиотечной системы САО, боязнь публичных выступлений есть у многих детей и подростков: они не могут выйти на сцену или к доске в школе и выступить перед большой аудиторией. Эти проблемы могут породить замкнутость и скованность.
«Попробуем разобраться и решить проблему публичных выступлений, а также покажем упражнения для развития ораторских навыков», — говорится в сообщении.
Гостей будут ждать к 15.00 в библиотеке №26, которая находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 27а. Вход свободный. (то)
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