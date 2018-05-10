Страх публичных выступлений помогут победить в библиотеке Ховрина

Тематическое мероприятие «Здравствуй, сцена!» пройдет 17 мая в библиотеке №26 района Ховрино. Как сообщается на сайте библиотечной системы САО, боязнь публичных выступлений есть у многих детей и подростков: они не могут выйти на сцену или к доске в школе и выступить перед большой аудиторией. Эти проблемы могут породить замкнутость и скованность.

«Попробуем разобраться и решить проблему публичных выступлений, а также покажем упражнения для развития ораторских навыков», — говорится в сообщении.

Гостей будут ждать к 15.00 в библиотеке №26, которая находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 27а. Вход свободный. (то)