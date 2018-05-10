«Муху-цокотуху» показали в детском саду на 2-й улице Машиностроения

В корпусе дошкольного образования «Кораблик» школы № 1274 имени Владимира Маяковского 30 апреля группа «Капитан» показала театрализованное представление «Муха-цокотуха». Об этом рассказали в администрации образовательного учреждения.

— Именно театрализованная деятельность позволяет ребёнку решать многие проблемные ситуации опосредованно от лица какого-либо персонажа, помогает преодолевать робость, неуверенность в себе, застенчивость. Она близка и понятна ребёнку, глубоко лежит в его природе и находит отражение стихийно, потому что связана с игрой. Театрализованные игры развивают способности, помогают общему развитию, проявлению любознательности, стремлению к познанию нового, усвоению информации и новых способов действия, развивают мышление, формируют настойчивость. Кроме того, эти игры развивают творческие способности и духовные потребности, раскрепощают и повышают самооценку, — отметили в администрации.

Напомним, что корпус расположен по адресу 2-я улица Машиностроения, дом 5. (ео)