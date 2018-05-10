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День России отметят в библиотеке на Алабяна
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День России отметят в библиотеке на Алабяна 

Управа района Сокол города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Сокол города Москвы
В летнюю читальню, посвященную теме «История России в литературе», приглашают жителей Сокола в субботу, 9 июня. Встреча, приуроченная ко Дню России, пройдет в библиотеке № 28.
— Цель программы — формирование активной читательской деятельности и организации досуга в летнее время, а также приобщение людей к чтению, к мировой и национальной культуре, — поделились в администрации библиотеки.
Все посетители читальни получат книги в подарок.
Начало в 14.00. Адрес библиотеки № 28: ул. Алабяна, д.12, корп.14. (жм)
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