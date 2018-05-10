День России отметят в библиотеке на Алабяна

В летнюю читальню, посвященную теме «История России в литературе», приглашают жителей Сокола в субботу, 9 июня. Встреча, приуроченная ко Дню России, пройдет в библиотеке № 28.

— Цель программы — формирование активной читательской деятельности и организации досуга в летнее время, а также приобщение людей к чтению, к мировой и национальной культуре, — поделились в администрации библиотеки.

Все посетители читальни получат книги в подарок.

Начало в 14.00. Адрес библиотеки № 28: ул. Алабяна, д.12, корп.14. (жм)