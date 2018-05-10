Они пели под пулями: актеры прошедшие войну

Клавдия Шульженко Клавдия была на гастролях в Ереване, когда узнала о начале войны. Она добровольно вступила в ряды действующей Красной армии в качестве актрисы фронтовой концертной бригады. Уже с первого дня ее отправили вместе с джаз-орекстром выступать на передовой для солдат.

В 1942 году количество концертов Шульженко и джаз-оркестра превысило 500 выходов на сцену. В этом же году ее наградили медалью «За оборону Ленинграда», а 9 мая 1945 года она получила орден Красной Звезды. Клавдии иногда приходилось стоять на цыпочках во время концерта, так как каблуки на сценических туфлях часто ломались. А в один день недалеко от концерта начали взрываться бомбы. Певцу повалили на пол, прикрыв шинелью, а как все стало тихо, она отряхнула свой костюм и продолжила выступление.

Лидия Русланова Именно на фронте Лидия завоевала любовь солдат. Под ее «Катюшу» солдаты шли в бой, а визитной карточкой певицы стала песня «Валенки». Однажды в землянку под Вязьмой привезли тяжело раненного солдата. Лидия вспоминает, как тот постоянно стонал и звал маму. Она села возле его, взяла за руку и стала петь колыбельную, пока он умирал. Вскоре его увезли. Но через некоторое время уже на другом участке фронта к ней подошел солдат с Золотой звездой, который закричал: «Мама! Мама! Я вас узнал, это вы мне пели, когда я почти умер!»В районе Сухиничей они встретились снова, когда солдат снова получил тяжелые травмы. Пока певица гладила пего окровавленную руку, он сказал: «Теперь я уверен, что точно доживу до Победы». И действительно, когда Лидия пела на ступенях Рейхстага к ней бросился молодой офицер в орденах. В Берлине, в центре поверженной гордыне нацистов, по-особому звучали ее «Валенки».

Любовь Орлова Актриса, известная по фильмам «Веселые ребята», «Цирк» и «Волга-Волга» всю войну работала на «Мосфильме» где, несмотря на тяжелое положение в стране, выпускались фильмы, поднимающие боевой дух советских граждан. Во время одной из поездок случилось трагическое происшествие. После концерта офицеры предложили попозировать Орловой на обломках фашистского самолета. Любовь согласилась и залезла на хвост самолета. Один из офицеров заметил, что какая-то железка перекрывает кадр и стал оттаскивать ее в сторону. Раздался взрыв, после которого офицер хоть и выжил, но лишился ноги. Когда друг Орловой Иосиф Прут уходил на фронт, актриса положила ему в нагрудные карманы гимнастерки бронированные пластинки, одна из которых спасла ему жизнь. На обратной стороне пластинки была наклеена фотокарточка Любови.

Леонид Утесов Утесов стал известен советским зрителям в 1934 году, после того, как снялся в фильме-комедии «Веселые ребята». Неоднократно в период войны артист отправлялся со своими выступлениями на фронт. Пятому Гвардейскому истребительному авиаполку оркестр Утесова подарил два истребителя, которые носили название «Веселые ребята». Леониду Осиповичу приходилось также бывать под пулями и попадать под бомбежки. К счастью, все обходилось без серьезных последствий.

Аркадий Райкин В период войны Райкин занимал должность руководителя Ленинградского театра эстрады и миниатюр, который был эвакуирован в Ташкент. Артист попросил направить его с театром на фронт, где он и начал впервые использовать сатирические миниатюры. "Был странный период нашего пребывания на фронте. Мы постоянно опаздывали к своей смерти. У нас был четкий график и мы спешили в этот вечер в Геленджик, где для нас приготовили здание санатория. Автобус, в котором мы ехали, постоянно заносило и мы часто вылезали, чтобы толкать его. В итоге шофер предложил переждать непогоду до утра. "

Как оказалось позже, пока автобус стоял на горе ночью, на Геленджик был совершен налет и дом, который приготовили для ночлега труппы, начисто был снесен вражеской бомбой.