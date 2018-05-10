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11 мая в Каннах пройдет закрытая встреча International Film Discussion Club
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11 мая в Каннах пройдет закрытая встреча International Film Discussion Club 

ТАСС 2 часа назад
Международный экспортно-импортный клуб проведет первую закрытую клубную встречу лидеров киноиндустрии — International Film Discussion Club. В неформальной обстановке участники из разных стран обсудят тренды в развитии кино, современные форматы международного сотрудничества кинокомпаний, а также представят интернациональные проекты.
В программе мероприятия:
Торжественное открытие: выступление президента «Золотого глобуса» Лорензо Сория
Презентация международного высокотехнологического кластера по созданию визуальных эффектов
Презентация нового проекта AMBI Media Group
Презентация высокобюджетного проекта TESLA
Презентация совместного проекта компаний KINODANZ и AMBI Media Group
Презентация проектов анимационной студии Wizart Animation
Презентация проектов анимационной студии «Союзмультфильм»
Среди гостей вечера: президент «Золотого глобуса» Лорензо Сория, генеральный директор компании KINODANZ Евгений Мелентьев, заместитель председателя правительства Калининградский области Александр Шендерюк-Жидков, министр иностранных дел Сербии Ивика Дачич, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева, президент AMBI Media Group Андреа Иерволино, сербский актер и владелец Archangel Studios Милош Бикович.
Также в рамках мероприятия пройдет выставка фотографий из архивов ТАСС “ Moments And Reflection”. Фотография здесь — как способ остановить время, сохранить в памяти наших любимых актеров и режиссеров, их лучшие работы. Снимки разных лет позволят заглянуть в прошлое и, возможно, увидеть историю кино под новым углом.
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