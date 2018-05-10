11 мая в Каннах пройдет закрытая встреча International Film Discussion Club

Международный экспортно-импортный клуб проведет первую закрытую клубную встречу лидеров киноиндустрии — International Film Discussion Club. В неформальной обстановке участники из разных стран обсудят тренды в развитии кино, современные форматы международного сотрудничества кинокомпаний, а также представят интернациональные проекты.

В программе мероприятия:

Торжественное открытие: выступление президента «Золотого глобуса» Лорензо Сория

Презентация международного высокотехнологического кластера по созданию визуальных эффектов

Презентация нового проекта AMBI Media Group

Презентация высокобюджетного проекта TESLA

Презентация совместного проекта компаний KINODANZ и AMBI Media Group

Презентация проектов анимационной студии Wizart Animation

Презентация проектов анимационной студии «Союзмультфильм»

Среди гостей вечера: президент «Золотого глобуса» Лорензо Сория, генеральный директор компании KINODANZ Евгений Мелентьев , заместитель председателя правительства Калининградский области Александр Шендерюк-Жидков, министр иностранных дел Сербии Ивика Дачич, председатель правления киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева , президент AMBI Media Group Андреа Иерволино, сербский актер и владелец Archangel Studios Милош Бикович