КИО Петербурга раздаст 6 тыс. QR-кодов владельцам ларьков

Комитет имущественных отношений Петербурга раздаст 6 тыс. QR-кодов собственникам ларьков и павильонов. Электронные штрихкоды получат только легальные объекты.

По задумке чиновников, стикеры помогут контролирующим органам и гражданам отличать легальные ларьки от незаконных, пишет «ДП». Чтобы получить код, предпринимателю нужно отправить письменное обращение в ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», а всем, кто заключает новый договор на размещение НТО, информационный лист с QR-кодом выдается в составе пакета документов.

Впервые клеить стикеры на киоски предложила администрация Московского района в 2016 году, а в мае 2017 год КИО с несколькими киоскерами провели акцию, выдав первые QR-коды.

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