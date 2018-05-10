Ещё
КИО Петербурга раздаст 6 тыс. QR-кодов владельцам ларьков
Далее:
Читайте также:
Ещё

КИО Петербурга раздаст 6 тыс. QR-кодов владельцам ларьков 

АСН-Инфо 1 час назад
Фото: АСН-Инфо
Комитет имущественных отношений Петербурга раздаст 6 тыс. QR-кодов собственникам ларьков и павильонов. Электронные штрихкоды получат только легальные объекты.
По задумке чиновников, стикеры помогут контролирующим органам и гражданам отличать легальные ларьки от незаконных, пишет «ДП». Чтобы получить код, предпринимателю нужно отправить письменное обращение в ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», а всем, кто заключает новый договор на размещение НТО, информационный лист с QR-кодом выдается в составе пакета документов.
Впервые клеить стикеры на киоски предложила администрация Московского района в 2016 году, а в мае 2017 год КИО с несколькими киоскерами провели акцию, выдав первые QR-коды.
Новости по теме:
В Петербурге могут снести 1300 торговых объектов у станций метро
КИО установил предельные размеры автосервисов
АСН-Инфо: последние новости
Проект капремонта набережной в районе стадиона «Петровский» должен быть готов к концу года
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
У Любови Толкалиной начался страстный роман30
На Самойлову набросились зрители45
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
04:14
Тим Рот и Курт Рассел вновь снимутся у Тарантино
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение