Елена Летучая в Каннах: пользователи впервые раскритиковали выход телеведущей

Публикация от Festival de Cannes (@festivaldecannes) 9 Май 2018 в 1:52 PDT Еще одной гостьей вчерашнего дня стала Елена Летучая (39) с мужем. Собственно, выход Елены в полупрозрачном кружевном платье черного цвета и раскритиковали пользователи. Многие полюбопытствовали в комментариях, в качестве кого именно она прибыла на фестиваль. Фолловеры припомнили слова Летучей о том, что ей нельзя летать по состоянию здоровья, но при этом она то и дело перемещается по свету: «Еще вчера была на Маврикии, уже в Каннах! Хорошо живем!», «Летучая говорила, что из-за проблем с сердцем не может летать в командировки, но как же тогда заграничные поездки?», «Лена, люблю вас очень, но что вы делаете с мужем в Каннах? Разве вы актеры?», «Платье неудачное! И цвет волос не очень, хорошо бы закрасить корни!». Читай также наши в Каннах: Ирина Шейк в черном, Виктория Боня — с дерзким разрезом.

Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 9 Май 2018 в 11:59 PDT Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 9 Май 2018 в 7:03 PDT