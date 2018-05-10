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Елена Летучая в Каннах: пользователи впервые раскритиковали выход телеведущей
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Елена Летучая в Каннах: пользователи впервые раскритиковали выход телеведущей 

Лиза 1 час назад
Фото: Лиза
@elenapegasЕлена Летучая в Каннах: пользователи впервые раскритиковали выход телеведущейКаннский кинофестиваль продолжает принимать звезд. Актеры, режиссеры, продюсеры, кинопрокатчики приезжают на кинофорум, чтобы представить свои проекты и посмотреть на работы коллег. День начинается с показов и пресс-конференций, а завершается дефиле на красной дорожке и вечерней кинопремьерой. Мы уже рассказывали о русском десанте в Каннах. Вчера фотографам позировала модель Ирина Шейк и блогер Виктория Боня. Также вчера с успехом прошла премьера фильма Кирилла Серебренникова «Лето» о начале пути Виктора Цоя. Картину представляли Ирина Старшенбаум, Рома Зверь, Тео Ю (он и сыграл музыканта — Прим.), а также приехавшие поддержать их Светлана Устинова, Аглая Тарасова и Анна Чиповская.
Публикация от Festival de Cannes (@festivaldecannes) 9 Май 2018 в 1:52 PDT  Еще одной гостьей вчерашнего дня стала Елена Летучая (39) с мужем. Собственно, выход Елены в полупрозрачном кружевном платье черного цвета и раскритиковали пользователи. Многие полюбопытствовали в комментариях, в качестве кого именно она прибыла на фестиваль. Фолловеры припомнили слова Летучей о том, что ей нельзя летать по состоянию здоровья, но при этом она то и дело перемещается по свету: «Еще вчера была на Маврикии, уже в Каннах! Хорошо живем!», «Летучая говорила, что из-за проблем с сердцем не может летать в командировки, но как же тогда заграничные поездки?», «Лена, люблю вас очень, но что вы делаете с мужем в Каннах? Разве вы актеры?», «Платье неудачное! И цвет волос не очень, хорошо бы закрасить корни!». Читай также наши в Каннах: Ирина Шейк в черном, Виктория Боня — с дерзким разрезом.
Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 9 Май 2018 в 11:59 PDT  Публикация от Elena Letuchaya-Anashenkova (@elenapegas) 9 Май 2018 в 7:03 PDT
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