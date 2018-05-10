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Угощение и татарская борьба ждут керчан на «Хыдырлез байрам»
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Угощение и татарская борьба ждут керчан на «Хыдырлез байрам» 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Фото: Национальная Служба Новостей
В Керчи с размахом отметят национальный крымско-татарский праздник «Хыдырлез байрам». Торжественные мероприятия пройдут на городской набережной около колеса обозрения, рассказал НСН глава администрации Керчи Сергей Бороздин.
По случаю праздника состоится концерт с участием артистов крымско-татарского театра. Кроме того, гостей ожидает традиционная борьба «Куреш», выставка национальной сувенирной продукции и угощения национальной кухни.
Ранее в Крыму на фестивале «Хыдырлез» представили самую большую в мире крымско-татарскую феску диаметром 1,5 метра и высотой 60 сантиметров, а также чебурек длиной 2,5 метра и шириной 1,4 метра.
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