Угощение и татарская борьба ждут керчан на «Хыдырлез байрам»

В Керчи с размахом отметят национальный крымско-татарский праздник «Хыдырлез байрам». Торжественные мероприятия пройдут на городской набережной около колеса обозрения, рассказал НСН глава администрации Керчи Сергей Бороздин

По случаю праздника состоится концерт с участием артистов крымско-татарского театра. Кроме того, гостей ожидает традиционная борьба «Куреш», выставка национальной сувенирной продукции и угощения национальной кухни.

Ранее в Крыму на фестивале «Хыдырлез» представили самую большую в мире крымско-татарскую феску диаметром 1,5 метра и высотой 60 сантиметров, а также чебурек длиной 2,5 метра и шириной 1,4 метра.