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Починковская ЦРБ заняла 2 место по результатам независимой оценки качества медицинских услуг в Нижегородской области
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Починковская ЦРБ заняла 2 место по результатам независимой оценки качества медицинских услуг в Нижегородской области 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
Как сообщили в министерстве здравоохранения региона, диплом победителя был вручен руководству больницы 10 мая 2018 года. Починковская ЦРБ стала одним из лидеров в результате анкетирования пациентов 83 стационарных медицинских организаций региона.
«Качество оказания медицинской помощи — это многофакторный процесс, который начинается с того момента, как человек приходит в лечебное учреждение. Когда людям нужна медицинская помощь, они более уязвимы психологически, поэтому для них крайне важно, чтобы их встретили, проводили до кабинета врача, рассказали об их заболевании», — прокомментировал результаты НОК и.о. заместителя губернатора Нижегородской области Сергей Шевченко.
По словам Сергея Шевченко, пациенты могут оценить качество медицинских услуг, заполнив анкету в электронном виде на сайте минздрава России, министерства здравоохранения Нижегородской области или медицинских организаций. Итоги независимой оценки качества направляются в министерство здравоохранения Нижегородской области для принятия организационных решений.
Как сообщалось ранее, в начале января 2018 года Глеб Никитин поздравил коллектив роддома № 4 с первым местом в рейтинге независимой оценки качества оказания медицинских услуг по итогам 2017 года. Третье место в рейтинге занял ГБУЗ НО «Детский психоневрологический санаторий для лечения „ДЦП Автозаводский“.
Что касается рейтинга учреждений, оказывающих амбулаторную помощь, то первое место заняла ГБУЗ НО „Детская городская поликлиника № 39“, второе — ГБУЗ НО „Нижегородский областной центр крови им. Н. Я. Климовой“, третье — ГБУЗ НО „Родильный дом №1 Нижегородского района Нижнего Новгорода.
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