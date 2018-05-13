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«Большой Почаинский субботник» примирил градозащитников с властями
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«Большой Почаинский субботник» примирил градозащитников с властями 

nn.ru 24 минуты назад
Фото: nn.ru
В овраге убрали сухостой и деревья, мешавшие пешеходам, покрасили бордюры и входную группу на мост через овраг. Участники собрали 450 мешков мусора. Причем мусор, пригодный для переработки (стекло, пластик, металл), был собран отдельно и вывезен компанией «Эко-реал».
Во время работы участников развлекали баянисты, а по окончании отметили событие пирогами, рассказал председатель совета экоцентра «Дронт» Асхат Каюмов.
Застрельщиком мероприятия выступил общественный совет Почаинского оврага. Администрация Нижнего Новгорода помогла инвентарем и организацией вывоза мусора. Депутаты гордумы поучаствовали финансово и физически. Также на уборку территории вышли мэр города и депутаты областного заксобрания.
В этот же день силами молодежных общественных организаций и учеников младших классов школы № 154 убрали Александровский сад. Здесь прошел субботник-пикник «Чисто. Культурно». Посу, экологические мастер-классы, сеанс летнего кинотеатра под открытым небом.
— Александровский сад — уникальное место Нижнего Новгорода. Это первый исторический парк в городе, созданный в XIX веке именно как общественное пространство, — заметил председатель гордумы Дмитрий Барыкин, поработавший на обоих субботниках. — И вот уже почти два века Александровский сад — любимейшее место для прогулок у нижегородцев и гостей города. Культурный субботник — отличная возможность помочь историческому саду стать чище и приятнее для прогулок.
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