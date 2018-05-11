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Субботник-пикник пройдет в Александровском саду
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Субботник-пикник пройдет в Александровском саду 

Собака 26 минут назад
Фото: Собака
Субботник в необычном формате пройдет в Александровском саду 12 мая. Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ городской думы Нижнего Новгорода.
Отмечается, что все желающие смогут не только принять участие в благоустройстве территории, но и отдохнуть на пикнике, а также посмотреть фильм в летнем кинотеатре.
Субботник-пикник «Чисто. Культурно» начнется в 13.00 С приветственным словом выступит председатель городской думы Дмитрий Барыкин. В течение трех часов участники будут убирать территорию, сеять траву, сажать цветы, красить паллеты и реставрировать сцену. Затем начнет работу экологический лекторий. Участникам субботника также предложат поиграть в настольные игры, отдохнуть на пикнике, посетить мастер-классы и музыкальную зону. В 20.30 начнется показ фильма «Хороший, плохой, злой».
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