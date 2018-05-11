Субботник-пикник пройдет в Александровском саду

Субботник в необычном формате пройдет в Александровском саду 12 мая. Об этом сообщает ИА «В городе N» со ссылкой на управление по связям с общественностью и СМИ городской думы Нижнего Новгорода.

Отмечается, что все желающие смогут не только принять участие в благоустройстве территории, но и отдохнуть на пикнике, а также посмотреть фильм в летнем кинотеатре.