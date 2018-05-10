Сказки Софьи Прокофьевой вспомнят в библиотеке на улице Космонавта Волкова

Встреча «Сказочный мир Софьи Прокофьевой» к юбилею детской писательницы пройдет 16 мая в библиотеке № 21 Войковского района. Юным гостям предложат вслух почитать сказки автора и научат рисовать любимых персонажей.

По словам представителя культурного учреждения, также в этот день состоятся тематическая литературная викторина, лекция о творчестве и жизни Прокофьевой и книжная выставка.

Время начала мероприятия — 12.00. Напомним, библиотека № 21 расположена по адресу: улица Космонавта Волкова, дом 3. (жм)