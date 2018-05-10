«Час мужества» проведут в библиотеке вблизи Бутырского района

В детской библиотеке № 40, расположенной вблизи Бутырского района, состоится «час мужества». Как сообщила заведующая учреждением Ирина Тимчишина , всех желающих ждут 11 мая.

— В рамках программы «По праву памяти» сотрудники библиотеки проведут для читателей «час мужества» под названием «Наша память не угаснет никогда». Гостям представят кинохроники военных лет, а также стихи, песни и отрывки произведений на военную тему. Кроме того, каждый сможет изготовить подарок для ветерана в творческих мастерских, — пояснила Тимчишина.

Начало в 13.00. Напомним, детская библиотека № 40 находится по адресу: ул. Вятская, 3. Вход свободный. (ак)