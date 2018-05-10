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«Час мужества» проведут в библиотеке вблизи Бутырского района
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«Час мужества» проведут в библиотеке вблизи Бутырского района 

Управа Бутырского района города Москвы 1 час назад
Фото: Управа Бутырского района города Москвы
В детской библиотеке № 40, расположенной вблизи Бутырского района, состоится «час мужества». Как сообщила заведующая учреждением Ирина Тимчишина, всех желающих ждут 11 мая.
— В рамках программы «По праву памяти» сотрудники библиотеки проведут для читателей «час мужества» под названием «Наша память не угаснет никогда». Гостям представят кинохроники военных лет, а также стихи, песни и отрывки произведений на военную тему. Кроме того, каждый сможет изготовить подарок для ветерана в творческих мастерских, — пояснила Тимчишина.
Начало в 13.00. Напомним, детская библиотека № 40 находится по адресу: ул. Вятская, 3. Вход свободный. (ак)
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