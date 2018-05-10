«Лето Господне»: дети хотят писать рассказы и стихи о героях

В медиацентре редакции газеты «Вечерняя Москва» прошел круглый стол «Тема подвига в детском литературном творчестве».

Модератором круглого стола был иеромонах Макарий (Комогоров).

Открывая обсуждение, владыка Климент отметил удивительное сочетание Пасхи, которая в 1945 году пришлась на 6 мая и праздника Победы.

— Для нашего народа это была особая, радостная Пасха, — рассказал Владыка Климент. — В Советском Союзе, как мы все помним, было написано немало литературы о войне, ориентированной именно на детскую аудиторию. Это очень важно, поскольку с самого детства люди проникались темой войны и победы, которые так важны для нашей истории. Восприятие войны и подвигов дедов очень зависит от воспитания в семье и школе. Для всех ребят, кто по-настоящему любит книги, отечественную литературу и историю, мы проводим наш литературный конкурс «Лето Господне». Писатель Константин Скворцов отметил, что сегодня мы живем в эпоху, когда многие смыслы искажаются, а события истории часто подвергаются шельмованию. Поэтому особенно важно формировать понимание принадлежности к своей культуре и стране.

— Я приведу простой пример. В школе я учился в городе Златоусте и нам никогда не говорили, что город, оказывается, назван в честь святого богослова Иоанна Златоуста, поскольку икона этого святого считалась покровительницей рода тульских купцов Мосоловых, которые основали Златоуст. Писатель Юрий Латынин сказал, что интерес для современных школьников события войны, подвиг предков актуальны и интересны.

— Я не раз принимал участие в работе детских семинаров и видел с каким интересом ребята ищут информацию, собирают воспоминания ветеранов войны. Особенно о своих сверстниках, которые воевали или были в партизанах, — рассказал Юрий Латынин.

Самые юные участники круглого стола Татьяна Воронова и Петр Михайлов рассказали, что с большим увлечением принимали участие в конкурсе произведений о войне.

— Рассчитываю продолжить искать интересные сведения о ветеранах, — сказал Петр Михайлов.

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