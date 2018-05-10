Знаменитости, которым не все равно: часть 1

Актер большую часть жизни провел вблизи океана. Наверное, именно поэтому его так волнует тот факт, что отдыхающие (да и местные) не считают нужным заботиться об окружающей среде и выбрасывают пластиковые бутылки прямо в воду: в минувшем году Хемсворт присоединился к программе, которая как раз и борется с проблемой. «Именно с океаном связаны мои самые счастливые воспоминания. И мне больно видеть, как его разрушают», — говорит актер.

Кристи Тарлингтон

Модель основала фонд Every Mother Counts, основная цель которого — борьба со смертностью матерей и детей во время беременности и при родах. Кристи регулярно путешествует по миру и оказывает реальную помощь конкретныым людям. Так что красота и правда спасет мир.

Не только талантливый актер, но и признанный борец за справедливость. Одна из главных волнующих его тем — изменение климата: обладатель «Оскара» регулярно участвует в митингах в защиту окружающей среды и даже снял документальный фильм Before the Flood, рассказывающий об этой глобальной проблеме. Браво, Лео!

Тейлор Свифт

Мы уже рассказывали о том, что Тейлор — одна из самых отзывчивых певиц: она регулярно встречается со своими поклонниками и даже выступала дома у самого старшего из них (фанату уже перевалило за 90). Но и это еще не все: Свифт активно участвует в благотоврительной деятельности — в том числе дни напролет проводит с детьми, страдающими онкологией.