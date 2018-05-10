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В Костроме пьяные офицеры вызвали спецназ, чтобы отбиться от полиции
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В Костроме пьяные офицеры вызвали спецназ, чтобы отбиться от полиции 

Авторадио 1 час назад
Инцидент произошел в кафе «Валенок». Там полковник и два майора отмечали назначение первого временно исполняющим обязанности командира полка. Во время застолья офицеры начали громко ругаться матом и высказывали недовольство музыкой. На просьбу прекратить ненормативную лексику, поскольку в зале находились дети и пожилые люди, брань только усилилась. Сотрудники кафе вызвали полицию. Сильно выпившим офицерам это не понравилось, и, по звонку командира в ресторан ворвалась силовики в полной амуниции и с автоматами. На попавших в соцсети кадрах видно, что полковник приказывает « группе антитеррора» вступить в конфликт с полицией. Однако солдаты, видя неадекватность командира, этого делать не стали и покинули заведение. В результате троих офицеров заковали в наручники. По некоторым данным, зачинщик уже написал рапорт об увольнении.
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