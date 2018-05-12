В Костроме пьяные офицеры вызвали в кафе взвод солдат из-за проблем со счетом

В костромском кафе «Валенок» несколько пьяных офицеров устроили дебош. Как говорят свидетели, конфликт между офицерами и персоналом кафе возник из-за счета. Якобы в него попал лук, который военнослужащие не заказывали. Командиры отказались платить по счетам, начался конфликт. Посетители попросили их успокоиться. Когда ничего не прекратилось, на помощь персоналу вызвали стражей порядка.

Как сообщает «День. Онлайн», когда военные узнали, что сейчас приедет полиция, они вызвали порядка 30 солдат в полной амуниции и с автоматами. Пьяный офицер в кадре заявил, что это «группа антитеррора». На кадрах в соцсетях, записанных очевидцах, видно, что полковник ругается с полицией.

Позже солдаты ушли. А офицеров заковали в наручники и вывели из заведения. По последним данным, зачинщик дебоша уже написал рапорт об увольнении. Ведется проверка.

Ранее «СП» писала, что на Украине на центральном автовокзале в Николаеве полицейский патруль задержал двоих военных, открывших стрельбу на пассажирской платформе. Оба мужчины были пьяны.

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