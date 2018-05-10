Малахов устроил Аркадию Инину встречу с братом после 40 лет разлуки

Писателю-сатирику Аркадию Инину 3 мая исполнилось 80 лет. Один из создателей культовой советской передачи «От всей души», в которой потерявшие друг друга родственники встречались друг с другом, даже не мог представить, что в свои 80 лет станет персоной нон грата в родной Украине и окажется разлученным с родными людьми.

30 лет он прожил в Харькове. Там учился там, женился. Брат сатирика Михаил, которого Аркадий не видел 40 лет, живет в Виннице.

Спустя столько лет братья встретились в студии программы Андрея Малахова «Прямой эфир». Брат приехал с Украины на юбилей Аркадия Инина и подарил ему портрет дедушки и бабушки.

Как выяснилось на передаче, братья росли без отцов, и самым главным мужчиной в их жизни был дедушка Ной. Аркадий Инин признался, что не узнал бы брата, если бы встретил его в жизни.

В студию программы пришла супруга Инина Инна. Она призналась, что жить с юмористом очень трудно. А Инин признался, что серьезно относиться к браку невозможно — только юмор и спасает.

Необычное поздравление передала юбиляру актриса Александра Захарова . Пожелав сатирику крепкого здоровья, ведущая актриса „Ленкома“ попросила написать для нее роль.

Оказалось, что за океаном ждет встречи с Аркадием Ининым исполнительница одной из ролей в картине „На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич опять идут дожди“ Келли Макгрилл

Актриса вышла на связь со студией и поделилась воспоминаниями о съемках в этой знаменитой картине. Кроме того, Макгрилл призналась, что после тех съемок ее жизнь сильно изменилась, и она ушла из кино.

Сам же Инин вспоминал, в том числе, интересные и курьезные ситуации программы „От всей души“, которую смотрела вся страна.

В программу приходили вагоны писем, и однажды, рассказал Инин, он получил письмо, в котором мужчина писал, что 10 лет назад от него ушла жена… А после программы „От всей души“ — вернулась. „Будьте вы прокляты“, — написал рассерженный зритель.