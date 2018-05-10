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Постоялица приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине собака Виолетта ищет семью
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Постоялица приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине собака Виолетта ищет семью 

Управа района Восточное Дегунино города Москвы 27 минут назад
Фото: Управа района Восточное Дегунино города Москвы
Волонтеры приюта «Ласковый зверь» в Восточном Дегунине ищут семью для шестилетней собаки по кличке Виолетта. Как сообщила куратор приюта Елена Лысенко, Виолетта стерилизована и прошла все медицинские проверки.
— Когда Виолетта была еще щенком, она попала под машину, а ее хозяева решили, что лучшим выходом будет ее усыпить, — рассказала Лысенко. — Но добрые ветеринары убедили волонтеров приюта забрать Виолу. С тех пор у нее не сгибается правая лапа, но это совершенно не мешает собаке в жизни. Виолетта очень жизнерадостная, находит общий язык с людьми и животными, правда, есть небольшие трудности с детьми до 10 лет.
Чтобы познакомиться с Виолеттой, взять ее на прогулку или даже забрать домой, необходимо связаться с кураторами приюта по телефонам 8 (926) 600-70-39 (Елена), 8 (965) 126-01-92 (Анна). (мю)
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