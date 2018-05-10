В объективе люди: потрясающие снимки с конкурса 2018 National Geographic Travel Photographer

Прием работ на конкурс 2018 National Geographic Travel Photographer в самом разгаре. Тревел-фотографы со всего мира отправляют свои работы в трех категориях — «Люди», «Города» и «Природа». В каждой категории будет выбран победитель, который получит 10 тысяч долларов, а также почетный титул «Фотограф года». Но пока ясно только одно: в этом году жюри будет непросто выбрать лучших из лучших, поскольку фотографы уже прислали множество отличных снимков, а за последующие 5 недель количество талантливых работ только увеличится.

Предлагаем вашему вниманию десятку фотографий, представленных на конкурс в этом году в категории «Люди».

Источник: My Modern Met «Дань Мэрилин». Тихомир Тричков (Tihomir Trichkov)

Фотограф увидел эту сцену во время путешествия по Индии. Сначала его воображение рисовало картины боя, запах пороха и звуки выстрелов и крики раненых, но внезапный порыв ветра кардинально изменил картину, подняв подолы белых одеяний, перенес фотографа в знаменитую киносцену с чувственной блондинкой.

«Девочка, которая прыгнула сквозь время». Дэниэл Чёнг (Daniel Cheung)

«Ржавчина и пот». Мауро де Беттио (Mauro De Bettio)

Чар Калигандж — трущобный район в Бангладеш, в котором находится одна из самых больших в Азии верфей. Дома здесь сделаны из остовов ржавых кораблей, а на верфи 15 тысяч человек от рассвета до заката разбирают старые суда. Возраст местных рабочих варьируется от 8 до 80 лет, и все они трудятся плечом к плечу. Работа здесь тяжелая, грязная и опасная, но только благодаря этому месту тысячи людей получают рабочие места и в состоянии прокормить свои семьи.

«Один на один». Джереми Ласки (Jeremy Lasky)

Подростки играют в баскетбол после школы в одном из районов Гаваны.

«Перепрыгивая через лужу». Юсуф Тушар (Yousuf Tushar)

Мальчик на пляже в рыбацком поселке Кокс-Базар в Бангладеш — одной из беднейших и перенаселенных стран мира. В этом поселке более 5 тысяч семей сушат рыбу, чтобы прокормиться. Детство здесь очень отличается от того, к чему привык среднестатистический европеец. Главное развлечение местных детей — бег по пляжу.

«Тибетские iMонахи». Маттия Пассарини (Mattia Passarini)

Тибетские монахи во время еженедельный молитвы в монастыре Ташилунпо. Этот монастырь в провинции Цанг был основан в 1447 году первым далай-ламой. Сейчас в нем обитает около 2000 монахов.

«Свобода». Адриан Уильямс (Aidan Williams)

Австралийский фотограф запечатлел потрясающий момент: Андрей Карр из группы Western Riders преодолевает опасный путь по канату, натянутому над холодным океаном в Португалии.

«Сушка кож». Эрберто Зани (Erberto Zani)

Женщина за работой на улице в пригороде Дакки, столице Бангладеш. Позже эти куски кожи станут кошельками, ремнями, обувью и будут продаваться по всему миру.

«Яркие люди». Сампа Гуха Маджумдар (Sampa Guha Majumdar)

Одна из местных вариаций всемирно известного праздника Холи — Лат мар Холи. Он проходит задолго до настоящего Холи в поселках Барсана и Нандгаон возле города Матхура в штате Уттар-Прадеш. Каждый год в нем принимают участие тысячи индусов и туристов.

«Танцы на высоте». Вероника Домит (Veronica Domit)

Этот кадр был сделан в поселке коренных народов Мексики: это традиционная церемония «летания», которая представляет собой связь между человеком и матерью-природой. Проходит она раз в год, и цель у нее всего одна: попросить у природы в этом году дождь, чтобы вырос обильный урожай.