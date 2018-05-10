Егор Крид: «Я разочаровался в Насте Смирновой» 

Шоу «Холостяк» покинула Анастасия Смирнова. Нижегородка в социальной сети рассказала, почему ушла с проекта. По словам Насти Смирновой, она устала и «спектакль окончен».
«Этот спектакль окончен. Конечно, я хотела написать другой пост, но он бы Вам не понравился. Как говорится «Правда Глаза колет» и разрушать Ваши иллюзии не буду. Это был обдуманный уход, последние недели на вилле в голове была только одна мысль «Уйти». Зачем тратить своё время в пустую? Сидеть и чего-то ждать?! Ждать пока не получу розу? С первого дня понимала все, что происходит на проекте, знала, что до финала не дойду. Но была надежда на что-то хорошее, в реальном мире было бы все по-другому, уверенна», — написала нижегородка.
Девушка назвала проект «цирком»
«У меня сносило голову от всего этого цирка, я думаю вы это заметили. Егор сказал, что я заигралась…Меня бесило все, жить в 4 стенах, нельзя было сделать шаг вправо-влево. Я знала больше, чем кто либо, я знаю весь этот телемир, ведь я не в первый раз на реалити и знаю, что по ту сторону камер. Благодаря этому проекту я поняла, что не хочу больше нигде участвовать, пора остановиться. С первого дня у меня не было цели дойти до финала всеми силами, специально быть хорошей, терпеть, насильно находиться на проекте ради «приза», как это делают другие… Я хотела попробовать, разобраться, ведь пришла я непросто так. Жаль, что Вам не показали правду, почему я оказалась на этом проекте, хотя сейчас это уже неважно», — добавила наша землячка.
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«Что касается Егора, то мы просто друг друга не поняли, мы разные. Я не обижаюсь и не держу зла на него. Конечно, на тот момент я хотела услышать другие слова и с улыбкой на лице уйти, но получилось то, что получилось. Для меня было важно с первого дня проекта, что будет после, когда все это закончится, кем мы все будем после, кто с кем будет общаться. Егор для меня не главный приз, как для других девочек. Улыбаться ему в лицо и говорить, как все хорошо, я не могу. Я такая какая есть, да я резкая, возможно для вас я злая..», — подытожила бывшая участница шоу.
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Егор Крид в Инстаграме написал, что разочаровался в Насте.
«Вот и подошёл к концу очередной выпуск. К сожалению, серия не смогла передать все те эмоции, что я испытал. Много, что не показали, хотя было что! Чего только стоит наше общение с Настей и ее последующий уход с проекта, и мое разочарование в ней. Другие участницы раскрылись в процессе съёмок намного сильнее, чем показали. Со стороны Вам, наверное, кажется, что это актрисы и театр, но все было искренне и по-настоящему.
Из этой серии можно сделать несколько выводов:
— Не стоит устраивать клоунаду из какой-либо ситуации;
— Девушке стоит всегда вести себя женственно и благородно;
— В случае, если вы ещё не закрыли дверь в прошлых отношениях, не стоит начинать другие», — написал «Холостяк».