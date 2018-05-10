Ещё
Киноновинки в «Синема Стар»: «Такси 5» и «Анон»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Киноновинки в «Синема Стар»: «Такси 5» и «Анон» 

Kostroma.Today 1 час назад
Фото: Kostroma.Today
Кинотеатр «Синема Стар» приглашает любимых зрителей посмотреть долгожданные фильмы, узнал KOSTROMA.TODAY. Премьеры стартовали сегодня.
ТАКСИ 5 (18+) Экс-комиссар Жибер, ставший самым непутевым в истории города мэром Марселя, поручает переведенному из столицы новобранцу Сильвану Маро разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari. Чтобы остановить их, Маро, суперкопу и суперводителю, приходится объединиться с племянником Даниэля. Парню досталось знаменитое белое такси дяди, но не его талант.
АНОН (16+) Идеальное общество будущего: режим тотального надзора, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав. Казалось бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и правонарушениям. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом приоткрывается дверь преступного мира новой эры…
Kostroma.Today: последние новости
Специалисты проверят, как кормят детей в костромских лагерях Костромской драмтеатр закрывает 3 популярнейших спектакля Каникулы не за горами: куда отдать ребенка, чтобы он провел время весело и с пользой?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На Самойлову набросились зрители45
Тест: отгадайте военный фильм по одному кадру38
У Любови Толкалиной начался страстный роман30
Голые и пожилые: чем удивляло Евровидение55
Как сейчас выглядят и что делают телеведущие 90-х9
Видео
00:25
Собака влезла в кадр во время прогноза погоды
ТВ
14:03
«Цвет настроения синий»: что осталось за кадром
Концерты
05:11
Умерли молодыми: Трагические судьбы звезд телешоу
ТВ
02:52
Как Лариса Долина превратилась в «шоколадку»
Кино
05:03
Ошибки в фильмах, которые почти никто не заметил
Кино
05:31
Нелепые клише, которые всё время попадают в кино
Кино
03:41
Кинохиты, в которых никто не хотел сниматься
Кино
04:14
Тим Рот и Курт Рассел вновь снимутся у Тарантино
Кино
02:59
Похождения «снежного человека» в Москве скрыли
Кино
00:53
Сколько зарабатывают актеры-дети из «Ворониных»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение