Дом летающих тарелок

Цирк-шапито Демидовых приезжает в Новосибирск регулярно и известен не только своими представлениями, но и регулярными скандалами. Образован этот кочующий по городам цирк, как здесь пояснили, в 2009 году семьёй предпринимателя Демидова.

Дважды администрации цирка-шапито выписывали штрафы за использование лазерных лучей в ночном небе Новосибирска. Как поясняла прокуратура , это могло ослепить пилотов пролетающих над городом самолетов.

В 2014 году шапито выписали за это штраф в 800 тысяч рублей, в 2016-м — 350 тысяч. Первый штраф цирку удалось оспорить. «Это другой немножко был цирк. Труппа другая и другое юридическое лицо. А имя [»цирк Демидовых"]… Имя можно купить. Нет, это не мошенники, просто [были] разные труппы», — объяснил администратор цирка Евгений Савенков.

По словам администратора Савенкова, сейчас в ночное небо с территории цирка светят прожекторами, разрешение на которые давно получено. Лучи прожекторов во многих городах часть населения всё время принимает за НЛО. «Да, и это тоже у нас такая своеобразная реклама», — заметил администратор цирка.

Цирк-шапито Демидовых расположился примерно на 3500 кв. м возле торгового центра «Сибирский Молл». От непрошенных ночных гостей его охраняют три большие и, как написано на табличках, злые собаки.

Труппа шапито Демидовых состоит примерно из 50 человек. Помимо россиян, среди артистов есть граждане Украины, Перу, Аргентины, Португалии, Колумбии, ЮАР и Сирии.

Сириец Чибли в цирковом искусстве 20 лет. Объездил весь мир с разными зарубежными труппами. Начинал как фокусник-иллюзионист. В цирке Демидова работает уже 7 лет метателем ножей.

«Не думал, что так долго буду работать в России. Фокусником работал давно. Здесь, в России, больше любят экстрим. Поэтому начал с ножами работать», — на ломаном русском объясняет Чибли и добавляет, что до сих пор не может привыкнуть к российскому климату.

Ножи для метания очень тяжёлые и на удивление тупые. Чибли уточнил, что они и не должны быть острыми: втыкаются в дерево из-за мощного броска и под тяжестью своего веса.

Публика, уточняют в цирке, больше всего любит работающих без страховки канатоходцев и мотокаскадёров, которые впятером катаются внутри огромного решётчатого шара. На фото: гримёрка мотокаскадёров.

Экстремальное цирковое шоу длится 2,5 часа с антрактом. В первой части представление строится на эквилибристах и тиграх со львами, во второй — на метателях ножей, мотокаскадёрах и канатоходцах.

«24 года назад приехал к одному дрессировщику в качестве водителя. И постепенно мне понравилось. Уже через пять лет был оформлен дрессировщиком. Сыну, когда я уехал в цирк, было 1,5 годика. Пришло время, исполнилось ему 18 лет, и я его начал подтягивать. Может, в [семейную] династию перерастёт всё это», — улыбается дрессировщик Любомир Гаврылив.

Его супруга Оля отправилась в цирк вслед за мужем. Дрессировщицей не стала, но выполняет не менее ответственную работу. «Это они меня дрессируют. Я просто жена и мама. Это работа, которую никто не видит: убраться, постирать», — смеётся Оля.

«Всю жизнь страшно [за сына и мужа]. Если по-честному сказать: только дурак не будет бояться. Иду на представление и каждый раз держу кулаки, и каждый раз кулаки мокрые от волнения», — призналась корреспонденту супруга Любомира.

Сыну Оли и Любомира Ростиславу 24 года. Пошёл по стопам отца — стал дрессировщиком. На сцене выступает с 15 мая 2015 года. Хотя в цирке вместе с родителями живёт почти с двух лет. До шапито семья Гаврылив работала в цирке Санкт-Петербурга и в цирке Никулина на Цветном бульваре.

В 2001 году Любомир Гаврылив, когда выступал в ярославском цирке, спас во время представления дрессировщика. На мужчину накинулись львы и немного его поцарапали. Дрессировщик в испуге выбежал из клетки и оставил почувствовавших кровь хищников одних. Помогавший ему Любомир забежал внутрь и успокоил зверей.

Всё это происходило на глазах зрителей, которые после происшествия стоя аплодировали смельчаку. Один из гостей записал всё случившееся на камеру и отказался продать видео напугавшемуся дрессировщику. О случае стало известно в Росгосцирке. Позже сам Эдгард Запашный лично благодарил Любомира за этот поступок.

В шапито не очень хотели, чтобы корреспонденты НГС фотографировали зверей в передвижных клетках. Говорят: клетки небольшие, и зоозащитники будут говорить об издевательствах над животными. Хотя со стороны казалось, что сами звери любят своего дрессировщика какой-то нечеловеческой любовью.

На удивление свирепые взрослые хищники позволяли молодому дрессировщику Ростиславу делать с собой на сцене очень многое. В обмен звери получали лакомство — кусочки мяса.

В части циркового представления со зверями в шапито Демидовых выступают львы, тигры и белые бенгальские тигры. Всего 12 взрослых и молодых хищников.

После Новосибирска цирк Демидовых поедет в европейскую часть страны. Куда именно, Евгений Савенков не уточнил, заметив, что конкуренция у шапито в России очень высокая: больших передвижных цирков, как этот, ездит по стране около десятка, а маленьких (на 400–500 мест) — раза в четыре больше.

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