Время откровений: топ событий выходных от НГС

Речная экскурсия «Шесть мостов»

Музей Новосибирска и компания «Речфлот» возобновляют экскурсии на теплоходах — в пятницу после работы можно, сидя на палубе, послушать истории о новосибирских мостах. А ещё вы узнаете, где была воднолыжная станция, куда в конце 1920-х и в 1930-х годах горожане ходили сдавать нормы ГТО, заниматься плаванием, волейболом и греблей на лодках.

Когда? С 10 мая по четвергам и пятницам, с 1 июня — со вторника по субботу Где? У пристани речного вокзала (Добролюбова, 2Б) Во сколько? С 18:30 до 20:30 Сколько стоит? 700 рублей, для школьников, студентов и пенсионеров — 350 рублей, для детей от трёх лет — бесплатно (0+). Билеты просят заказывать заранее по телефону 266–00–20 Гастроли московской группы =БоБРы=

В пятницу можно сходить на акустический концерт группы, которая появилась в 2000 году, много лет сотрудничает с «Квартетом И» и даже снялась в известной комедии «День радио». В этот раз музыканты-романтики представят акустическую программу — ребята обещают песни, пропитанные самоиронией и исполненные с изрядной долей драйва.

Когда? 11 мая Где? В кабаре-кафе «Бродячая собака» Во сколько? В 21:31 Сколько стоит? От 600 до 1000 рублей (18+)

Соревнования мини-кораблей

В городе проходит ежегодный всероссийский турнир по судомодельному спорту. Свои модели-копии и гоночные модели представят около 150 участников из разных городов страны. Зрители смогут увидеть гонки радиоуправляемых мини-кораблей, регату парусников и другие этапы соревнований.

Когда? С 10 по 13 мая Где? На озере за зданием на Сибиряков-Гвардейцев, 42 Во сколько? Старты с 9:00 до 18:00 Сколько стоит? Бесплатно (0+)

Велоквест в честь 125-летия Новосибирска

Если у вас и ваших друзей есть велосипеды, в субботу вы можете коллективно принять участие в квесте «За 125 минут» (тем более что синоптики обещают солнечную погоду с температурой +13 градусов). Это соревнование с элементами логической игры, посвящённое истории Новосибирска. Состав команды — четыре-пять взрослых человек.

Когда? 12 мая Где? Старт от открытого пространства «Балкон» (Кропоткина, 269/1) Во сколько? В 13:00 Сколько стоит? Бесплатно, но необходима регистрация (18+)

Благотворительная фотосессия «Формула добра»

Если велосипеда у вас нет, попробуйте заполучить красивые фотографии с обаятельными собаками разных пород и размеров. Символические суммы, вырученные на мероприятии, пойдут на помощь бездомным животным. Также на площадке организуют пункт приема детских вещей.

Когда? 12 мая Где? В Центральном парке Во сколько? С 13:00 до 16:00 Сколько стоит? Серия снимков с одним животным — 100 рублей (0+)

Когда? 12 мая Где? В молодёжном центре «Продвижение» ( Бориса Богаткова , 201) Во сколько? В 18:00 Сколько стоит? Бесплатно (16+)

Концерт эпатажной группы «Пошлая Молли»

Украинская поп-панк-группа записала свой первый альбом лишь в прошлом году, но сегодня её название уже многим известно. Коллектив, основанный музыкантом из Харькова Кириллом Тимошенко, явно успел сформировать свой стиль. Кому-то их песни нравятся, кому-то наоборот, а вот равнодушным остаться почти невозможно.

Когда? 12 мая Где? В лофт-парке «Подземка» (Красный проспект, 161) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? Входной билет — 1399 рублей, билет в фан-зону — 1899 рублей, VIP-билет (включает автограф, доступ на балкон и подарок) — 2499 рублей (18+)

Ночной кинопоказ «Хоббита»

Ночь с субботы на воскресенье можно провести в кресле кинотеатра. На большом экране покажут три фильма по мотивам знаменитой повести Толкиена: «Хоббит: Нежданное путешествие», «Хоббит: Пустошь Смауга» и «Хоббит: Битва пяти воинств». Также гостей ждут конкурсы с призами, косплей, настольные игры и X-box, чайная церемония и другие развлечения.

Когда? 12 мая Где? В киноконцертном комплексе имени Маяковского (Красный проспект, 15) Во сколько? В 22:00 Сколько стоит? 399 рублей (18+)

Благотворительная фотосессия «Доброе сердце»

Ещё одна благотворительная фотосессия состоится в воскресенье в Первомайском сквере. Ухоженные породистые собаки помогут бездомным животным найти хозяев: заработанные ими деньги пойдут на покупку корма, лечение и стерилизацию зверей, оплату передержек и другие нужды.

Когда? 13 мая Где? В Первомайском сквере Во сколько? С 12:00 до 16:00 Сколько стоит? Серия снимков с одним животным — 100 рублей (0+)

Занятия по жонглированию и концерт артистов оригинального жанра

Клуб жонглирования и пантомимы приглашает новосибирцев на свой девятый день рождения. В программе: бесплатные мастер-классы от опытных артистов оригинального жанра, где всем желающим покажут разные техники укрощения шариков и прочих летающих предметов. После занятий будет концертная программа с номерами оригинального жанра и световым шоу.

Когда? 13 мая Где? В молодёжном центре «Содружество» (Кропоткина, 119/3) Во сколько? В 13:00 — мастер-классы, в 18:30 — концертная программа Сколько стоит? Бесплатно (16+)

Бесплатный мастер-класс по актёрскому мастерству

В другом молодёжном центре пройдёт занятие по актерскому мастерству — его проведёт артист театра и кино, выпускник школы-студии МХАТ Аскар Тлеугобилов (сыграл в фильме «28 панфиловцев», сериалах «Морпехи», «Закон и порядок»).

Когда? 13 мая Где? В культурном центре «Этаж» (Ленина, 71) Во сколько? В 18:30 Сколько стоит? Бесплатно, но нужно записаться по телефону +7–913–776–90–00 (16+)

Эротическое представление в стиле ретро

Необычное шоу для взрослых покажут на сцене «Бродячей собаки» — женская команда из Красноярска под названием «Сахарная Фабрика» выступает в жанре бурлеск. Это эротическое действо в ретро-стиле, напоминающее театральные зарисовки — но очень откровенные. Девушки везут в Новосибирск новое представление, которое впервые показали в родном городе 5 мая. Более того, они утверждают, что, создавая шоу «Священная Весна», вдохновлялись «Русскими сезонами» Дягилева и творчеством Альфонса Мухи.

Когда? 13 мая Где? В кабаре-кафе «Бродячая собака» (Каменская, 32) Во сколько? В 19:00 Сколько стоит? 1000–1500 рублей (18+)

Концерт фолк-метал-группы Aeterna

В Новосибирск приезжает тюменский коллектив, известный любителям фолк-метала из многих городов. Группа презентует новый альбом «Легенда начинается», в котором сплелись разные времена, мифы и предания. Музыканты играют на этнических инструментах, а ещё в команде есть три красивые девушки.

Когда? 13 мая Где? В клубе Truba (Вокзальная магистраль, 16) Во сколько? В 20:00 Сколько стоит? 400–500 рублей (18+)

Комедия «Такси 5» 18+

В прокат после большого перерыва вышла очередная часть знаменитой истории о крутом таксисте. Сценарист и продюссер фильма — Люк Бессон . В этот раз полиция пытается разобраться с неуловимой «бандой итальянцев» на Ferrari , и главный коп Маро решает привлечь для этой задачи племянника Даниэля. Парню достался знаменитый белый автомобиль дяди, но вот водительского таланта у него нет. Кстати, фильм тоже, судя по трейлеру и отзывам, не дотягивает до легендарного «Такси» 90-х.

Триллер «Анон» 16+

Работа режиссёра фильма «Время» — ленты с отличной идеей, которую не удалось достойно реализовать. В фокусе новой истории — идеальное общество будущего: режим тотального надзора, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав. Вроде бы преступности здесь не место, но однажды детектив Сол Фриленд встречает девушку, которой нет в базах данных. А значит, и в мире её тоже как бы нет. Разбираясь в ситуации, герой вдруг открывает преступный мир новой эпохи.

Фильм о создательнице Франкенштейна 16+

Красивая лента «Красавица для чудовища» рассказывает историю Мэри Шелли , написавшей культовую книгу «Франкенштейн, или Современный Прометей». В 16 лет она влюбилась в талантливого поэта Перси Шелли и сбежала с ним — страстные и трагические отношения так повлияли на девушку, что она создала готический роман. Только вот не все в то время верили, что такое под силу женщине.

Когда? С 10 мая Где? В кинотеатрах города

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