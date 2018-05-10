В кожуховской библиотеке прошла выставка военной литературы

В минувшую субботу в библиотеке №101 на Лухмановской прошли литературно-музыкальная встреча и мастер-класс для юных читателей и их родителей. Программа «Становится историей война» была посвящена празднованию Дня Победы.

Бессменная ведущая подобных встреч главный библиограф учреждения Т. Пестова поздравила детей и их родителей с праздником и предложила вспомнить родственников, которые во время ВОВ воевали и трудились в тылу, приближая победу.

На стенде была организована выставка военной литературы — после занятия ребята взяли почитать книги. Вспомнили стихотворения и песни о войне.

В качестве подарков ветеранам на День Победы библиограф предложила детям сделать поздравительные открытки в технике «скрапбукинг» (она применяется для оформления семейных альбомов или подарков). Для изготовления открыток были использованы картон, тканевая тесьма, звездочки из фольги и бумага. Юным мастерам так понравился «скрапбукинг», что они смастерили по 3 открытки и отметили, что сделают еще несколько дома.