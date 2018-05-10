Милосердие сердец. Сегодня наградят премией лучшую медсестру столицы

На конкурсе профессионального мастерства «Московские мастера» в пятницу, 11 мая, станет известно имя лучшей медицинской сестры города. За победу поборются пять участниц.

Ночное дежурство уже закончилось, но Елена Ушакова , медсестра стационара, Городской клинической больницы № 31, домой не спешит — в коридоре ее помощи ждет еще один пациент. Елена, несмотря на рабочую послепраздничную ночь, активна и бодра, и делает кардиограмму быстро и уверенно — 25 лет опыта работы дают о себе знать.

— Это только в фильмах по ночам в больницах темно и тихо, — рассказывает Елена. — А на деле сегодня ночью, например, мы приняли почти 200 человек, которых привезли на скорой.