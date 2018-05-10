Наталья Подольская и Владимир Пресняков впервые показали сыну Цирк дю Солей

Для зрителей открылся красочный мир насекомых, где живут среди прочих грациозные бабочки, трудолюбивые муравьи, сильные скарабеи и романтичная божья коровка. Канадский Cirque du Soleil в очередной раз продемонстрировал невероятные возможности человеческого тела, причем сложнейшие трюки артисты выполняли с кажущейся легкостью. Финальный номер, который исполняют 11 «сверчков» на огромной стене-скалодроме, публика встретила овацией.

Наталья Подольская: «Я вообще поклонница Цирка дю Солей, видела уже три шоу, но с сыном пришла впервые. И больше всего его впечатлило огромное яйцо, которое нам показали вначале, теперь он хочет такое домой. Пытаемся объяснить, что оно не влезет. Владимир Пресняков: „Я тоже нахожусь под большим впечатлением. Сын в шоке, чувствую, будет завтра заставлять меня с подушками на кровати выполнять все эти трюки. Просыпается в 7:30 и сразу идет к нам в постель: „Папа, акьябаты, давай подбъясывай меня“.

Марина Александрова : „Очень красиво, прочем, как всегда. Наша маленькая дочка еще не всех персонажей смогла опознать, и мы поясняли ей, а сыну очень понравилось, особенно, конечно, клоуны. В детстве это больше всего радует — клоуны и мороженое в антракте“.

Пелагея: „Я преданный фанат Цирка дю Солей, и очень долго ждала, когда же наконец они появятся в России. И когда в 2009 году они наконец привезли свое первое шоу, я была счастлива. С тех пор я видела все спектакли, которые они привозили к нам, и в восторге от каждого из них. Конечно, сегодня я ждала ощущение сказки, и получила его сполна. Я не знаю, кто придумывает эти спектакли, и откуда они черпают свое вдохновение, но это что-то невероятное. Я очень жду, когда наша дочка подрастет, и мы сможем водить ее на новые шоу Цирк дю Солей“.

Аврора: „Как всегда, волшебно — удивительное сочетание острых трюков, детской сказки и интересных находок. Для меня Цирк дю Солей всегда связан с переживаниями и острыми ощущениями, благодаря тому, что артисты исполняют очень сложные и очень опасные трюки“. В Москве Цирк дю Солей пробудет до 20 мая. После шоу OVO увидят жители Казани, Тольятти, Екатеринбурга и Сочи.

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