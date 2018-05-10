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В Воронеже объявили программу Платоновского фестиваля
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В Воронеже объявили программу Платоновского фестиваля 

RT на русском 1 час назад
Дирекция Платоновского фестиваля обнародовала литературную программу восьмого форума искусств, который будет проходить в Воронеже с 6 по 17 июня. Об этом сообщает kp.ru.
К примеру, запланированы творческие встречи с лауреатом премий «Нацбест» и «Большая книга» Леонидом Юзефовичем, автором «Тотального диктанта» и обладателем премий «Большая книга» и «Ясная поляна» Гузель Яхиной.
Кроме того в программу вошло три поэтических вечера, в том числе со Львом Обориным.
Также будет представлено издание романа «Счастливая Москва» Андрея Платонова с иллюстрациями Павла Пепперштейна.
Впервые на форуме проведут образовательный проект, посвящённый самым важным произведениям русской литературы, «Полка».
Ранее m24 сообщало, что участников акции «Библионочь» в столице пригласили в открывшийся после реставрации главный зал Российской государственной библиотеки.
RT на русском: последние новости
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