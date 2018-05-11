Чилийские стоматологи успокаивают детей с помощью лабрадоров

В Чили стоматологи решили использовать лабрадоров в терапевтических целях. Как сообщает ABC News, пообщаться с собакой предлагается детям с аутизмом, испытывающих страх в кабинете зубного врача.

Эксперимент решили провести в некоммерческой организации в Сантьяго. По словам мамы одного из юных посетителей, она никогда не видела своего сына таким спокойным и расслабленным. Женщина также была удивлена тому, что ребенок позволял стоматологам работать с ним.

В настоящее время собачью поддержку уже получили 50 детей. Стоит такая услуга около 67 долларов. При этом сумма является не фиксированной и может быть снижена в зависимости от материального состояния семьи.

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