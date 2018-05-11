Лабрадоры для снятия стресса: детей у стоматологов успокаивают собаки

Некоммерческая организация в Сантьяго, в Чили, использует терапевтических собак породы лабрадор для того, чтобы помочь детям с аутизмом сохранять спокойствие в кабинете стоматолога. Об этом сообщил телеканал ABC News.

Терапевтические псы уже предоставили «лапу помощи» 50 детям, которые испытывали страх в кабинете зубного врача.

По словам мамы одного и юных посетителей стоматологической клиники, она никогда не видела своего сына таким спокойным и расслабленным, а также она была удивлена тому, что мальчик позволял стоматологам работать с ним.

Пушистая моральная поддержка стоит около 67 долларов, но сумма является не фиксированной и может быть снижена в зависимости от материального состояния семьи.

По сообщению о краже на улице Волкова в МО МВД России «Лесозаводский» на место ЧП выехали группа оперативников и кинолог с собакой. Пока сотрудники полиции опрашивали потерпевшего и очевидцев кинолог и пес Эмир обследовали близлежащую территорию. Идя по следу, Эмир привел полицейских к дому на улице Школьной, где и были задержаны грабители.