Россияне в Кейптауне отпраздновали День Победы

ПРЕТОРИЯ, 11 мая. / ТАСС /. Россияне, живущие в Кейптауне, и их южноафриканские гости отметили в четверг День Победы. На праздничное мероприятие, организованное генеральным консульством РФ и Русским клубом Кейптауна (РКК), по словам председателя РКК Михаила Голухина, собралось около 100 человек.

Уже третий год подряд проживающие в Кейптауне российские соотечественники проводят акцию «Бессмертный полк». «Мы не выходили на улицу, а решили подготовить общий стенд-коллаж с портретами наших ветеранов. Среди них был и мой отец — Голухин Андрей Яковлевич, старший сержант 21-го ракетно-минометного полка. Закончил войну в Вене, был награжден тремя медалями „За отвагу“, а также орденом Красной Звезды, который получил за вывод из окружения в бою „Катюши“, — рассказал корреспонденту ТАСС по телефону из Кейптауна председатель РКК.

Гости мероприятия почтили живущую в Кейптауне 95-летнюю Людмилу Долганову, пережившую немецкую оккупацию в Луганске. Ее ныне покойный муж Анатолий Долганов служил на фронте артиллеристом-корректировщиком, принимал участие в освобождении Кракова, Будапешта и Берлина и был награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны.

Праздник проходил в помещении одного из кинотеатров Кейптауна для того, чтобы по уже установившейся традиции познакомить гостей с современным российским кино о Великой Отечественной войне. „Первый раз мы показали „Брестскую крепость“ Александра Котта , в прошлом году, чтобы внести некое жанровое разнообразие, представили комедию Карена Оганесяна „Пять невест“. На этот раз решили остановить свой выбор на фантастическом фильме Андрея Малюкова о путешествии во времени „Мы из будущего“, — сообщила атташе генерального консульства РФ в Кейптауне Таисия Рылова. По ее словам, показ прошел с большим успехом и вызвал массу позитивных откликов со стороны иностранных гостей, среди которых, в том числе, присутствовали южноафриканские военные в отставке, дипломаты и сотрудники парламента.

“Фильм был выбран удачно, [его] сюжет довольно необычен, этакий синтез современности и изображения войны без прикрас. Гостям очень понравилось, один товарищ даже прослезился», — поделился своими впечатлениями Голухин. Многие из присутствовавших захотели прийти на просмотр продолжения «Мы из будущего — 2», который генконсульство покажет через неделю, 17 мая.

"Мы открываем глаза многим нашим иностранным друзьям на историческую правду о страшной войне, которую пережила наша страна. Например, у одной нашей соотечественницы муж — грек, который после показа признался, что благодаря фильму по-новому взглянул на вклад советского народа в победу с фашизмом", — отметила Рылова.