18 способов провести выходные в Тюмени: едем на велопрогулку, слушаем Макса Коржа, смотрим на красоток

В майские выходные так хочется выбраться на природу, отдохнуть на свежем воздухе, нажарить шашлыков и насладиться пением птиц. Но если планы портят погода, отсутствие дачного участка или, наоборот, его наличие, то можно остаться в городе и ничуть не потерять в качестве отдыха. Листайте афишу от 72.ru, выбирайте лучшие события и спешите за билетами.

11 мая, пятница

Кино «Такси 5» (12+)

«Такси 5» — это совсем не та история, которой в 1998 году покорил мир Люк Бессон . В пятой части французской гоночной комедии все переворачивается с ног на голову. Таксист уже не крутой водитель, а коп — совсем не недотепа. Да что уж там. И Марсель уже не такой, как раньше. Но если вы любите фильмы про гонки и тачки, бодрые саундтреки, то в этот пятничный вечер обязательно стоит пойти в кино.

12 мая, суббота

Весенний велофестиваль (16+)

Фестиваль «Велогон» собирает сотни велосипедистов-единомышленников, людей, желающих провести весело и активно день за пределами города! Запасайтесь перекусом и приезжайте. В программе: игры на природе, командные конкурсы, мастер-классы, приятная компания, мегапозитивное настроение, красивые пейзажи, призы и подарки!

Когда: 12 мая, 9:00. Где: Протозанова, 10, парковка ЖР «Преображенский». Участие бесплатное.

Тюменский филармонический оркестр (0+)

Вот уже второй сезон в Тюменской филармонии существует симфонический оркестр. Вы уже знакомы с ним? Можете ли каждый назвать инструменты, входящие в его состав? Если еще нет, но хотели бы разбираться в классической музыке, то эта программа для вас! В программе — знакомство с инструментами симфонического оркестра и произведения из золотого фонда популярной классической музыки.

Когда: 12 мая, 15:00. Где: Республики, 34, Тюменская филармония. Цена билета: 200–300 рублей.

Танцевальные мастер-классы в школе «Байрес» (12+)

Школе танца «Байрес» в эту субботу исполняется два года. В честь этого там пройдут ярмарка абонементов и бесплатные уроки. Приходите, попробуйте, возможно, танец изменит вашу жизнь в лучшую сторону!

Когда: 12 мая, 15:30–19:50. Где: Сургутская, 11/2, школа танца «Байрес». Вход свободный.

Конкурс «Миссис УрФО» (0+)

Хотите увидеть сотни красивых и умных женщин в одном месте? Покупайте билет на финал конкурса «Миссис УрФО». За корону будут бороться 33 прекрасные и успешные женщины. Интересно, что возрастные ограничения для конкурсанток от 18 до 45 лет, также им необязательно обладать модельной внешностью и работать в сфере красоты. Среди финалисток дамы разных профессий — юристы, государственные и военнослужащие, научные работники, бизнесвумен, спортсменки и просто домохозяйки. Кто станет лучшей? Узнайте это первыми.

Когда: 12 мая, 17:00. Где: Осипенко, 1, ДК «Нефтяник». Цена билета: 600–2500 рублей.

Премьера спектакля «Кадриль» (12+)

Если вы еще не успели сходить на премьеру спектакля «Кадриль», самое время исправить эту ошибку! В Тюменском драматическом расскажут трогательную и очень смешную историю о любви по пьесе Владимира Гуркина , автора знаменитой комедии «Любовь и голуби».

В маленьком поселке, где жизнь протекает по своим законам, по соседству живут две семейные пары. Хорошо живут… но скучно. И наконец, устав от однообразной семейной жизни, две соседки решили ввязаться в авантюру и поменяться мужьями. Удивительный обмен в корне изменил их жизнь, которая стремительно закружилась в вихре событий, словно в кадрили!

Когда: 12–13 мая, 18:00. Где: Республики, 129, Тюменский драмтеатр. Цена билета: 200–700 рублей.

Майский квартирник (14+)

Акустический вечер, на котором выступят местные музыканты, поэты и другие артисты. Это событие, где творческие люди делают то, что любят: исполняют любимые песни и уникальный авторский материал, инструментальные композиции, сольно, дуэтом или группой. Квартирник будет безалкогольным! Приходите пить чай.

Когда: 12 мая, 19:00. Где: Пермякова, 20/1, «Гараж». Цена билета: 200–250 рублей.

Концерт группы «Курара» (12+)

Вечер обещает быть дождливым, но счастливым. Олег Ягодин снова приезжает в Тюмень! «Курара» выступит с лучшими песнями, концерт посвящен 10-летию альбома «Механизмы». Именно этот альбом сделал музыкантов известными за пределами родного Екатеринбурга.

Когда: 12 мая, 19:00. Где: Осипенко, 81, «Дом Печати». Цена билета: 700 рублей.

Чемпионат по pole-dance (18+)

Для тех, кто считает, что танец на пилоне, — это стриптиз. Придите и посмотрите! Это не стриптиз, это танец самовыражения, свободы, сексуальности и личной власти над мужчинами. За звание лучших будут бороться девушки из Тюмени и соседних городов.

Когда: 12 мая, 19:00. Где: Логунова, 3/1, НК «Жираф». Цена билета: 750–1500 рублей.

Кинопоказ «Не знаю фильм» (18+)

Вы любите смотреть фильмы в компании и обсуждать их? Тогда уютный кинопроект «Не знаю фильм» создан для вас. Кинопоказы проходят по нестандартной схеме: главная загвоздка в том, что никто не знает, какое кино покажут в этот раз. Название фильма и все сопутствующую информацию зритель узнает лишь за несколько минут до начала просмотра. Подбираются фильмы по двум критериям — наличие глубокого смысла и небольшая степень известности.

Когда: 12 мая, 19:30. Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar. Вход свободный.

Концерт 72 Band (18+)

72 Band — это коллектив профессиональных музыкантов, исполняющий как отечественные, так и зарубежные хиты всех времён в жанрах pop, r'n'b, rock, soul, lounge, blues и не только. За хорошим настроением и музыкой приходите в «Ё-бург».

Когда: 12 мая, 20:00. Где: 50 лет ВЛКСМ, 13, паб «Ё-бург». Цена билета: 300 рублей.

Вечеринка Emotional Breakdown (18+)

Пожалуй, лучшее и простое средство для очищения ума от негативной информации и впечатлений — это музыкотерапия, или исцеление звуком. В этот вечер нам предлагают окунуться в атмосферу экспериментального хип-хопа, джаза, даба, рока, соула и фанка. Исцелять от emotional breakdown и наполнять положительными эмоциями будут настоящие мастера своего дела и соул мэйкеры DJ Skin и DJ Mosquite.

Когда: 12 мая, 22:00. Где: Осипенко, 81, «Дом Печати». Вход свободный.

13 мая, воскресенье

Мастер-класс Тео Эдуарда (12+)

Участник третьего сезона шоу «Танцы» на ТНТ. Тео — хореограф из Таллинна. Занимается танцами с 17 лет, уделяя все внимание уличным направлениям. Начал свой танцевальный путь, участвуя в соревнованиях IDO. Многократно выигрывал Балтийское первенство и не раз принимал участие в чемпионатах мира и Европы. После «Танцев» переехал в Москву, и продолжает творчески развиваться там. Тесно работает с танцевальным центром «PROТАНЦЫ». В это воскресенье хореограф поделится секретами техники и подачи современного танца.

Когда: 13 мая, 15:00. Где: Кирова, 35, клуб «Альби». Цена билета: 1000–1500 рублей.

Мастер-класс по росписи веера (12+)

Декорирование вееров — это целое искусство, получившее начало, конечно же, в Китае. В императорском Китае веера обычно расписывались сценами из жизни китайских владык и их придворных, а на оборотной стороне — каллиграфией. На занятии в «Пятом углу» вы тоже сможете на одной стороне веера изобразить картинку в китайском стиле, а на другой — выбрав любой подходящий иероглиф, сделать памятную надпись.

Когда: 13 мая, 19:00. Где: Республики, 5а, тайм-кафе «Пятый угол». Цена участия: 600 рублей. Регистрация: 46-84-09.

Концерт Brazilian Love Affair (14+)

Зажигательная бразильская музыка в компании с коллективом Jazz Street и специальных гостей из Кубы поможет немножко приблизить долгожданное лето. Джазовые композиции в стиле латина и босса-нова, а также современная музыка в авторских аранжировках с латиноамериканским привкусом — согласитесь, звучит очень заманчиво?

Когда: 13 мая, 19:00. Где: Молодежная, 74/4, Fabric Bar. Цена билета: 250–350 рублей.

Группа «Бобры» (16+)

Три голубоглазых мужчины тембрами своих шикарных голосов и виртуозным владением инструментами подкупают слушателя с самых первых звуков и слов! Познакомьтесь со странным и необычным, но бесконечно добрым, ярким и честным миром, имя которому «=БоБРы=»! Приходите на тюменский концерт! Вам понравится!

Когда: 13 мая, 19:00. Где: Ленина, 4, YesRockClub. Цена билета: 500 рублей.

Звезда российской сцены. «Взлетки» Макса больше похожи на рейвы, когда тысячи врываются на танцпол. Это не просто концерт — это мощнейшее шоу: много света, пиротехники и, конечно же, киловатты «мейнстримового» звука.

Когда: 13 мая, 19:00. Где: Розы Люксембург, 12/1, Дворец спорта. Цена билета: 1200–3500 рублей.

Джаз-квартет PerfectJam (18+)

Хотите пережить период hard bop & cool jazz с настоящими профи джаза? Приходите в «Дом Печати». Непредсказуемые, экспрессивные импровизации Вячеслава Токарева , роскошное гармоническое заполнение Антона Дерябина, барабаны Дмитрия Бердюгина, низкие тона от Льва Шмакова. Всё вместе это — квартет PerfectJam!

Когда: 13 мая, 19:30. Где: Осипенко, 81, «Дом Печати». Цена билета: 250 рублей. Бронь билетов: 8-904-471-35-71.