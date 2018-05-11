Недомашние выходные. Куда сходить омичам 12 и 13 мая

Весна — это лучшее время для прогулок на свежем воздухе. Прошла пора холодов, настала пора контрастов: то светит яркое солнце, но дует ветер, то пасмурно, но тепло. Пора сходить в парк, сквер, съездить в лес за город. И у вас случаем нет велосипеда или роликов? Срочно купить что-нибудь из этого инвентаря! Оmsk.aif.ru подготовил афишу выходного дня.

12 мая, суббота

С 10.00 до 13.00 приглашают на День открытых дверей на курсах кройки и шитья «Шить просто», на котором можно задать вопросы по швейному делу, а также побывать на мастер-классе «Стильные платья сезона 2018». Мастерицы расскажут всё о модных принтах сезона, о том, какие платья выбирать по типу фигуры, чем отличается базовое платье от платья с изюминкой. Адрес: ул. Ленина, 47. Необходима предварительная запись по тел. +7-950-792-68-56 (WhatsApp/ Viber), 509-343 или по ссылке.

В 12.00 омичей приглашают на мастер-класс игры на укулеле — это четырёхструнный щипковый музыкальный инструмент, разновидность гитары. Укулеле прекрасно прижился во всех жанрах: джаз, кантри, рэгги и фолк, а ещё он очень прост в освоении. Мастер-класс состоится в Доме культуры МЕГА. Участие — бесплатное. Требуется предварительная регистрация.

В полдень в театре куклы, актёра, маски «Арлекин» состоится игровая экскурсионная программа для детей с 6 лет. Ребятам расскажут о профессии артиста. Программа часового квеста поможет понять: благодаря чему актёр может перевоплощаться, какими особыми качествами он обладает, как он выработал в себе эти качества. Каждый этап квеста посвящен одной из составляющих актёрского мастерства: сценической речи, сценическому движению, культурной эрудиции и основам кукловождения. Все подробности по ссылке.

В 18.00 в библиотеке имени А. С. Пушкина начнется концерт Жениса Искакова «Вот и вечер». Женис — лауреат Грушинского фестиваля и других авторитетных конкурсов, бессменный член жюри фестиваля «Камертон», исполнитель авторской песни более чем на пяти языках. Он много путешествует и каждый раз привозит новые мелодии. Адрес: ул. Красный Путь, 11. Стоимость билетов — 300 рублей. Справки по телефону 29-37-82. Подробнее о событии читайте по этой ссылке.

В эти выходные состоятся игры 1/4 финала Омской региональной лиги КВН. 12 мая в 18.00 на сцене встретятся 4 команды: «16+», «Т-34», «Радость» и « Вячеслав Малежик ». Для них предусмотрены конкурсы «Визитная карточка» и «Домашнее задание». Жюри выберет лучшего актера и актрису, а также лучшую шутку. На следующий день, 13 мая, в 18.00 сыграют команды «ЛД», «Концерт», «Сибирский кабачок» и «Джигит». А 18 мая в 18.30 поклонников хороших шуток порадуют ребята из команд «Бора-Бора», «Ты знаешь кто мой папа?», «ВВ, „АГАР“ и LM». Ребят ждут сражения в конкурсах «Визитка», «Триатлон» и «Домашнее задание». Место проведения — ОМЦ «Химик», ул. Королёва, 1.

В Омске работает кинотеатр под открытым небом. На стене мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» показывают фильмы о войне. Поддержка проекта осуществляется на частоте FM 106,5. В 21.30 покажут «Двадцать восемь панфиловцев», Россия, 2016 г. В 23.40 — «На войне как на войне», Ленфильм , 1968г.

13 мая, воскресенье

С 10.00 до 18.00 в Доме творчества Октябрьского округа будет с размахом праздноваться 25-летие выставки подводного мира «Наутилус»! Весь день на выставке будут проводиться получасовые экскурсии, их лучше бронировать заранее у Ксении по телефону 8 904 820-69-91. Стоимость билетов — 100 рублей (взрослый, с 14 лет), 50 рублей (детский, от 5 до 13 лет), малышам бесплатно. В 12.00, в 14.00 и в 16.00 запланированы концерты с розыгрышами призов партнёров выставки. Адрес: ул. Лизы Чайкиной, 23.

В 10.00 клуб «Учёный кот» зовёт пообщаться с лошадьми в Центре конного спорта и современного пятиборья (пос. Омский, ул. Рабочая, 23а). Ребята смогут прокатиться верхом или просто погладить и покормить лошадей или пони. Состоится экскурсия по конюшне, посещение открытых и закрытых манежей. Стоимость 650 рублей (ребёнок 3+ и взрослый), второй ребёнок — 280 рублей, второй взрослый 350 рублей. Подробнее смотрите вот по этой ссылке.

В 17.00 в Концертном зале Омский академический симфонический оркестр и камерный хор «Певчие» сыграют «Вестсайдскую историю». Солисты: Евгений Романов , баритон; Вероника Бартеньева, сопрано; Яна Егиазарян, меццо-сопрано. В основу популярнейшего мюзикла лёг сюжет бессмертной трагедии Шекспира «Ромео и Джульетта». Композитор Леонард Бернстайн создал уникальное музыкальное произведение на основе классической музыки, дополненной латиноамериканскими ритмами и джазовыми мелодиями. Подробнее читайте на сайте Омской филармонии.

В 18.00 состоится этно-проект AGVA — пилотный акустический концерт в чайной «Дом». Сибирскую музыку во всей своей красе представят Вячеслав Лизунов — гитара, ударные; Екатерина Соломатина — голос, клавиши, перкуссия; Сергей Кампанелла — варган, саз, мандола. Адрес: пр. Маркса 18/22, помещение 409. Стоимость: 250 р. на входе, 200 р. по предоплате. Запишитесь, пожалуйста, здесь.

В 19.00 во Дворце искусств имени А. М. Малунцева состоится авторский спектакль «Порт Артур Грей» по мотивам повести Александра Грина «Алые паруса». Постановка театр ШуМиМ, режиссер — Анна Козловская . Адрес: пр. Мира, 58. Стоимость билетов — 150 р., их можно забронировать по телефону 8 960 993-20-07 (Юлия) или по ссылке.

В Омске работает кинотеатр под открытым небом. На стене мультимедийного исторического парка «Россия — моя история» показывают фильмы о войне. На сеансе в 21.30 будет транслироваться «В августе 44-го», Россия — Белоруссия, 2001 г. В 23.30 — «Женя, Женечка и „катюша“, 1967 г.