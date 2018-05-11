В «Ночь музеев» в Барнауле будут изготавливать старую форму сотрудника ОВД 

Мастер-класс по изготовлению форменной одежды сотрудников ОВД ХVIII-ХIХ веков методом бумагопластики пройдет в Культурном центре ГУ МВД России по Алтайскому краю в «Ночь музеев».
Мастер-класс назвали «Форма дяди Степы». Главный герой стихотворения Сергея Михалкова надолго стал стал одним из неофициальных символов советской милиции. Сотрудники культурного центра расскажут, какую форму носил дядя Степа, почему сотрудники внутренних дел носят особую одежду, какая она была раньше. А педагоги Центра развития творчества детей и юношества Ленинского района г. Барнаула помогут детям изготовить из бумаги фигурки в форменной одежде прошлых лет.
Время проведения мастер-класса — 19:50-20:50 часов.
Справка
Всероссийская акция «Ночь музеев» пройдет в Алтайском крае 19 мая. Тема акции — «Шедевры из запасников».