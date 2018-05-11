ГК «Тополинка» поздравила ветеранов и жителей микрорайона с Днём Победы

8 мая на центральной аллее по ул. Академика Королева состоялся праздник «Музыка Победы», ставший уже традиционным для жителей Тополинки. В этот день, в канун 73-й годовщины великой Победы, для жителей и гостей микрорайона прошел концерт, на котором звучали песни военных лет. Организатором концерта выступила ГК «Тополинка».

В этом году праздник благословила солнечная погода — и на площади, где проходило событие собралось несколько сотен гостей всех возрастов. Отдельно порадовал большой интерес к мероприятию со стороны молодёжи.

Концерт открывало шоу юных барабанщиков, сразу создавших для всех присутствующих особенное настроение. Затем с наступающим праздником жителей и ветеранов поздравил управляющий УК «Тополиная аллея» Антон Феликсович Никитин . Благодарность тем, кто подарил нам мирное небо, прозвучала из уст председателя районного совета ветеранов Администрации Центрального района Александра Павловича Блинова

Концертная программа отличалась большим разнообразием — для многочисленных зрителей выступала вокально-инструментальная группа «Инновация», танцевальные коллективы «Балаганчик» и «Чудо-кидс», юные певицы Лиза Болдырева и Полина Лопатина.

Для самых маленьких был проведен конкурс рисунков на асфальте на тему «Мир без войны» при поддержке языкового клуба English Inn. Для всех гостей работала настоящая полевая кухня — каждый желающий мог попробовать фронтовую кашу с черным хлебом.

Одним из самых значимых событий этого праздника стала презентация третьего выпуска книги «Герои Тополинки», рассказывающей об участниках войны и тружениках тыла — близких и родственниках тех, кто живет в домах, обслуживаемых ГК «Тополинка».

Ветеранам Великой Отечественной войны и участникам событий в горячих точках планеты были вручены памятные подарки от организаторов мероприятия.