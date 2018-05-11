ГК «Тополинка» поздравила ветеранов и жителей микрорайона с Днём Победы 

8 мая на центральной аллее по ул. Академика Королева состоялся праздник «Музыка Победы», ставший уже традиционным для жителей Тополинки. В этот день, в канун 73-й годовщины великой Победы, для жителей и гостей микрорайона прошел концерт, на котором звучали песни военных лет. Организатором концерта выступила ГК «Тополинка».
В этом году праздник благословила солнечная погода — и на площади, где проходило событие собралось несколько сотен гостей всех возрастов. Отдельно порадовал большой интерес к мероприятию со стороны молодёжи.
Концерт открывало шоу юных барабанщиков, сразу создавших для всех присутствующих особенное настроение. Затем с наступающим праздником жителей и ветеранов поздравил управляющий УК «Тополиная аллея» Антон Феликсович Никитин. Благодарность тем, кто подарил нам мирное небо, прозвучала из уст председателя районного совета ветеранов Администрации Центрального района Александра Павловича Блинова.
Концертная программа отличалась большим разнообразием — для многочисленных зрителей выступала вокально-инструментальная группа «Инновация», танцевальные коллективы «Балаганчик» и «Чудо-кидс», юные певицы Лиза Болдырева и Полина Лопатина.
Для самых маленьких был проведен конкурс рисунков на асфальте на тему «Мир без войны» при поддержке языкового клуба English Inn. Для всех гостей работала настоящая полевая кухня — каждый желающий мог попробовать фронтовую кашу с черным хлебом.
Одним из самых значимых событий этого праздника стала презентация третьего выпуска книги «Герои Тополинки», рассказывающей об участниках войны и тружениках тыла — близких и родственниках тех, кто живет в домах, обслуживаемых ГК «Тополинка».
Ветеранам Великой Отечественной войны и участникам событий в горячих точках планеты были вручены памятные подарки от организаторов мероприятия.