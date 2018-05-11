В Кургане пройдет конкурс «Друг баян»

Владимир Бабин сообщил, что курганский конкурс вошел в десятку самых значимых в России

С 12 по 15 мая в Зауралье пройдет конкурс среди баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» имени В. С. Брызгалина. Участники соберутся в колледже имени Дмитрия Шостаковича.

Как отметил начальник управления культуры региона Владимир Бабин на пресс-конференции, на конкурс приедут более 250 человек из Белоруссии, Украины, Китая, Казахстана и разных регионов России. Председатель жюри — один из самых известных музыкантов современности народный артист России, вице-президент Межрегиональной ассоциации баянистов и аккордеонистов, заведующий кафедрой баяна, аккордеона Российской академии музыки имени Гнесиных (Москва) Фридрих Липс.

— Наш конкурс вошел в десятку самых значимых в России. Конкурс будет интересен и всем зауральцам. Столько звезд на сцене нашего областного колледжа не было никогда. Только благодаря такому общению, равнению на самых профессиональных исполнителей наша зауральская баянная и аккордеонная школа будет становиться еще лучше, — приводит слова Бабина пресс-служба губернатора.