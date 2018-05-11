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В Кургане пройдет конкурс «Друг баян»
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В Кургане пройдет конкурс «Друг баян» 

45.ru 47 минут назад
Фото: 45.ru
Владимир Бабин сообщил, что курганский конкурс вошел в десятку самых значимых в России
С 12 по 15 мая в Зауралье пройдет конкурс среди баянистов, аккордеонистов и гармонистов «Друг баян» имени В. С. Брызгалина. Участники соберутся в колледже имени Дмитрия Шостаковича.
Как отметил начальник управления культуры региона Владимир Бабин на пресс-конференции, на конкурс приедут более 250 человек из Белоруссии, Украины, Китая, Казахстана и разных регионов России. Председатель жюри — один из самых известных музыкантов современности народный артист России, вице-президент Межрегиональной ассоциации баянистов и аккордеонистов, заведующий кафедрой баяна, аккордеона Российской академии музыки имени Гнесиных (Москва) Фридрих Липс.
— Наш конкурс вошел в десятку самых значимых в России. Конкурс будет интересен и всем зауральцам. Столько звезд на сцене нашего областного колледжа не было никогда. Только благодаря такому общению, равнению на самых профессиональных исполнителей наша зауральская баянная и аккордеонная школа будет становиться еще лучше, — приводит слова Бабина пресс-служба губернатора.
12 мая в 18 часов в Большом зале музыкального колледжа состоится торжественное открытие конкурса, на сцену выйдут Зауральское трио баянистов и Зауральский оркестр русских народных инструментов. В разные дни выступят Мария Власова, Самгар, Цао Е, Владимир Мурза и другие. Каждый день по вечерам после прослушиваний участники конкурса-фестиваля будут давать концерты. Вход для всех желающих свободный.
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