В два раза длиннее

Традиционный книжный фестиваль «Бу!Фест» в этом году будет в два раза длиннее — 4 дня. Ещё один сюрприз приготовили для жителей организаторы — вход на мероприятие сделали бесплатным для всех. Во многом это связано с тем, что в этом году книжный фестиваль проведут в рамках библиоконгресса. Оттого и немного изменится само название — «Библио-Бу!Фест».

Организаторы говорят, что по сути дела практически ничего не изменится. Добавилась лишь библиотечная тематика. Под это дело выделят целый зал, где любой желающий сможет ознакомиться с библиотечными инновациями.

«Это будет «Бу!фест», на котором будет всех больше библиотекарей за время существования «Бу!фестов». Как всегда приедут издательства, среди которых мы можем увидеть тех, кто постоянно приезжает в гости— мы их знаем и ждём, а также приедут и новички, с которыми мы будем знакомиться. Скорей всего мы увидим новые книги, которые никогда во Владимир ещё не приезжали», — отметила Полина Вахотина, главный организатор «Бу!Феста».

На полюбившемся многим горожанам празднике книг будет насыщенная культурная программа — «смешение жанров неформального общения и лёгкого академизма». В гости обещал заехать и Михаил Соколов (профессор Европейского института). Он порадует посетителей фестиваля и расскажет, зачем вообще люди ходят в библиотеки, а также подробно остановится на теме литературных вкусов в России.

Кроме него почётными гостями «Библио-Бу!феста» станут зарубежные писатели из Польши и Болгарии — Янчо Чолаков, Эва Скорска-Филип, Атанас Петков. Они дадут большую пресс-конференцию, где можно будет задать авторам каверзные вопросы.

«Дискуссия о месте мужской прозы в современной русской литературе, потому что ожидаются Вячеслав Шалыгин, Роман Глушков — это корифеи жанра и тенденция развития мужской прозы — это очень интересно. Будет и замечательный рассказчик Михаил Веллер . Человек, который попробовал себя в 30-ти профессиях и знает жизнь достаточно неплохо. Он представляет новую книгу», — отметил Михаил Колков, замгубернатора по соцполитике.

Как всегда будет на фестивале представлено большое количество литературы, различного направления: от детских сказок до научных энциклопедий.

Посетят «Библио-Бу!Фест» и известные сценаристы. Они проведут интересный тренинг о том, как быстро можно написать сценарий и отснять по нему фильм за несколько минут. Конечно, затронут они тему с поиском идей и вдохновений.

Стартует «Библио-Бу!Фест» в субботу 12 мая в 13-00 в Центре культуры и искусства на Соборной.