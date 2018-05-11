Бьём татуировки, гоняем на яхтах по ВИЗу, смотрим «Такси-5» и ещё 10 идей для выходных

Очередная майская рабочая неделя с выходным посередине подходит к концу (спасибо, День Победы!). Сложно было успеть устать в таком режиме, но если вам всё-таки удалось, то пятница — это самое время решить, как будете отдыхать.

Рассказываем, что ждёт нас в ближайшие дни. Это концерты, выставки, новые (и хорошо забытые старые) фильмы, фестивали и зрелищные спортивные соревнования.

Обо всем подробнее рассказываем в нашем обзоре.

Пятница, 11 мая Концерт / Децл

В Екатеринбурге выступит один из самых модных рэперов 2000-х — Децл, он же Le Truk, он же Кирилл Толмацкий . Децл впервые пришел на сцену в 2000 году и на протяжении вот уже 18 лет не уходит с неё. Для тех, кто родился в 80-х и 90-х, Децл стал культовой фигурой, его дебютный альбом вошел в число самых продаваемых того времени. В Екатеринбурге он споёт и всеми любимые старые песни, и новые композиции.

Где: Center-club (ул. Бориса Ельцина, 3) Когда: 11 мая в 23:00 Сколько стоит: от 500 рублей Возрастное ограничение: 18+

Выставка / «Кто такой Толебок? К истории переименований городских улиц»

В Музее истории Екатеринбурга открылась новая выставка «Кто такой Толебок? К истории переименований городских улиц». Сотрудники музея задались целью рассказать о том, кто, когда и почему переименовывал городские улицы, какова механика этого процесса и какие мифы его окружают.

Где: Музей истории Екатеринбурга (ул. Карла Либкнехта, 26) Когда: с 10 мая Сколько стоит: 60–200 рублей Возрастное ограничение: 12+

В библиотеке Белинского проведут неделю фильмов Марины Влади в честь её 80-летия. С 10 по 17 мая зрители смогут посмотреть на большом экране лучшие киноработы французской актрисы русского происхождения, писательницы и музы Владимира Высоцкого. В программу вошли восемь картин разных жанров. 11 мая в 18:00, например, можно будет посмотреть фильм 1962 года «Очаровательная лгунья». А пока — почитайте репортаж с её первой прогулки по музею Высоцкого в Екатеринбурге.

Где: библиотека Белинского, 3-й этаж (ул. Карла Либкнехта, 26) Когда: 10–17 мая Сколько стоит: вход свободный Возрастное ограничение: 18+

Суббота, 12 мая Фестиваль / Ural Tattoo Convention

В Екатеринбурге пройдёт большой тату-фестиваль Ural Tattoo Convention. Там выберут лучших татуировщиков, которые работают в разных жанрах, там же можно будет набить себе новый рисунок на теле. А ещё определят королеву тату. Фотографии всех десяти девушек, которые прошли в финал неформального конкурса красоты, можете посмотреть здесь — и здесь же проголосовать за тех, кто больше всего понравится.

Где: Универмаг Bolshoy (ул. Малышева, 71) Когда: 12–13 мая Сколько стоит: 400–700 рублей Возрастное ограничение: 18+

Спорт / Парусные гонки

С 10 по 13 мая на акватории Верх-Исетского пруда пройдёт чемпионат России по матчевым гонкам. Участвовать в зрелищных соревнованиях будут 16 мужских и 9 женских экипажей из Екатеринбурга, Москвы, Самары, Саратова, Челябинска и других городов. Отдельно определятся чемпионы среди мужчин и среди женщин. Посмотреть на состязания можно бесплатно. Если позволит ветер, то гонки будут идти с утра до вечера.

Где: губернский яхт-клуб «Коматек» (ул. Кирова, 40) Когда: 10–13 мая с 9:00 до 20:00 Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 0+

Кино / «Такси-5»

В прокат вышел фильм «Такси-5» — продолжение культового боевика. На этот раз по сюжету переведенный в полицейский участок города Марселя офицер назначается ответственным за поимку банды итальянских грабителей на мощных автомобилях Ferrari. А на помощь ему придет племянник Даниэля, ужасный водитель на легендарном белом такси. В фильме не будет Сами Насери, который сыграл Даниэля в прошлых фильмах. Зато недавно звёздный актёр приезжал в Екатеринбург и дал нам небольшое интервью на прогулке по центру города.

Где: в кинотеатрах города Когда: с 10 маяСколько стоит: от 120 рублейВозрастное ограничение: 18+

Танцы / «Маяковские сезоны»

В ЦПКиО имени Маяковского пройдёт танцевальный фестиваль «Маяковские сезоны». Судьи выберут победителей среди молодежи в возрасте до 30 лет. Номинации: народный танец «Хоровод дружбы», эстрадный танец «Искры шоу», современный танец New Dance. Приём заявок на участие уже окончен, но посмотреть состязания сможет любой желающий.

Где: ЦПКиО имени Маяковского Когда: 12 мая с 12:00 до 16:00 Сколько стоит: бесплатноВозрастное ограничение: 18+

Наука / Химический диктант

В Екатеринбурге впервые пройдёт химический диктант. Участникам предстоит за 60 минут ответить на 25 интересных и не очень сложных вопросов. Вопросы составлены в тестовой форме, у каждого из них — единственный правильный ответ. При этом, чтобы ответить правильно, специальные химические знания не требуются, достаточно умения рассуждать и логически мыслить, уверяют организаторы.

Где: Институт естественных наук и математики УрФУ (ул. Куйбышева, 48, ауд. № 700) Когда: 12 мая Сколько стоит: бесплатно, нужна регистрация Возрастное ограничение: 18+

Акция / Аквапарк «Лимпопо» (на правах рекламы)

В «Лимпопо» проходит акция — «В аквапарк вместе с ТС „Райт“». Любой человек, совершивший покупку в торговой сети на сумму от 1000 рублей, получает специальный купон, по которому можно провести весь день в аквапарке, заплатив всего 800 рублей. Воспользоваться купоном можно до 10 июня включительно.

Аквапарк «Лимпопо» — единственный парк водных развлечений на Урале, где занятие найдется для каждого:

— 9 водных аттракционов; — 17 горок общей длиной более 550 м; — 12 бассейнов (в том числе гидромассажные); — 2 водопада; — 5 баров с разнообразной кухней; — спа-комплекс; — кафе «Уют-компания» (бронирование ВИП-кают).

Какой бы ни была погода за окном, в «Лимпопо» всегда +30 °С, а температура воды — +28 °С. За безопасность отвечают высококвалифицированные сотрудники службы спасателей, которые постоянно присутствуют в аквазоне.

Где: аквапарк «Лимпопо», ул. Щербакова, 2, тел. : +7 (343) 304-60-67, +7 (343) 220-65-08, +7 (343) 220-65-45, подробности здесь Когда: до 10 июня Сколько стоит: 800 рублей по акции на человека Возрастное ограничение: 0+

Воскресенье, 13 мая Концерт / Myrkur

Впервые в России выступит певица и актриса из Дании, которая выходит на сцену под именем Myrkur (что переводится с исландского как «тьма»). В 2015 году этот проект стал настоящей сенсацией. Амалия Бруун черпает вдохновение из северных сказок, фольклора, собственных сновидений, «Русалки» Ганса Христиана Андерсона и музыки Эдварда Грига . Таинственные древние образы воплощены в фолковых напевах и минорных блэк-металлических аккордах.

Где: «Дом печати» (пр. Ленина, 49) Когда: 13 мая в 19:00 Сколько стоит: от 1700 рублей Возрастное ограничение: 16+

Акция / «Культурный выходной»

13 мая в Екатеринбурге пройдёт «Культурный выходной». Все желающие смогут бесплатно сходить в Екатеринбургский музей изобразительных искусств. Там сейчас проходят две временные выставки: «Космос наш!» и «Рожденные дуновением духа. Произведения современной китайской каллиграфии Лю Жуншэна и живописи Гао Цзяцзюня». А также работает постоянная экспозиция уральского художественного литья XIX–XX веков и большое собрание российской и зарубежной живописи, камнерезного искусства, златоустовского оружия и гравюры.

Где: Екатеринбургский музей ИЗО (ул. Воеводина, 5) Когда: 13 мая с 11:00 до 20:00 Сколько стоит: бесплатно Возрастное ограничение: 0+

Концерт / «Весь этот джаз-хор»

В Детской филармонии пройдёт музыкальное и световое шоу, в котором участвуют более 200 поющих девушек и девочек. Зрители увидят артистов на роликовых коньках, в кроссовках с колесиками и на самокатах, на сцене будут энергичные перестроения и перебежки, световые эффекты и переходы.

Где: Детская филармония (ул. 8 Марта, 36) Когда: 13 мая в 16:00 Сколько стоит: 250–400 рублей Возрастное ограничение: 6+

Спектакль / «Иван Федорович Шпонька и его тётушка»

Один из самых новых спектаклей «Коляда-театра» можно увидеть в это воскресенье, если поторопитесь — билетов осталось немного. Актёры покажут произведение «Иван Федорович Шпонька и его тётушка» — это пьеса Николая Коляды по мотивам произведений Николая Васильевича Гоголя

Где: «Коляда-театр» (пр. Ленина, 97) Когда: 13 мая в 18:30Сколько стоит: от 750 рублейВозрастное ограничение: 18+

Больше интересных событий вы найдете в нашей рубрике «Афиша» и в календаре гастролей на май.