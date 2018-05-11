Почему русская художница Зинаида Серебрякова не видела свою дочь 36 лет

Известная каждому картина Зинаиды Серебряковой «За туалетом» является не только одной из самых ярких работ художницы, но и ее отображением. Потому как за туалетом изображена она сама. Однако эта светлая картина теперь кажется абсолютным противопоставлением жизни Серебряковой, которая была, скорее, выполнена в темных, трагичных тонах.

Счастливое детство

На самом деле назвать Зинаиду Евгеньевну Серебрякову именно русской художницей никак нельзя. Дело в том, что ее девичья фамилия французская и звучит как Лансере. Отец Зинаиды Евгений Лансере был скульптором, а мать Екатерина Бенуа (тоже француженка) — художницей. Понятно, что при подобном происхождении семья Зины до революции не бедствовала. Девочка провела счастливое и беззаботное детство в родовом имении, расположенном в сельской местности неподалеку от Харькова. Именно поэтому на картинах художницы так много сцен из будничной жизни обычных крестьян.

Зина родилась в 1884 году и с самых ранних лет прекрасно владела карандашом и кистью. Впрочем, другие юные члены семьи, несколько поколений которой были связаны исключительно с искусством, тоже от Зинаиды не отставали. Но только она проявляла прямо-таки одержимость рисованием.

Брак с двоюродным братом

А однажды Зинаида влюбилась. Ее избранником оказался Борис Серебряков. Родители молодых людей долгое время были против их союза. Дело в том, что Зина и Боря приходились друг другу двоюродными сестрой и братом. Однако чувства влюбленных были настолько сильны, что в конце концов родственники дали добро.

У супругов Серебряковых родились четверо детей: 2 мальчика и 2 девочки. Жили они счастливо, пока не грянула революция. Борис уехал на заработки в столицу. По пути в Москву он заболел тифом и скончался. В те годы от подобных инфекций, ставших самым настоящим бичом для страны, умирали сотнями и тысячами. Зинаида осталась с малышами совсем одна.

Разлука на 36 лет В неспокойное, революционное время всем было не до искусства. Зинаида перебивалась случайными заработками. Но порой ей было даже нечем накормить голодных детей. Она решила уехать во Францию, надеясь оттуда обеспечить свою семью хотя бы самым необходимым. Когда Серебрякова обнимала на прощание своих сыновей и дочерей, она думала, что уезжает совсем ненадолго. А оказалось, навсегда.

Однако и в Европе заработать приличных денег Зинаиде не удалось. Там тогда была в моде совсем другая живопись, а реалистичные картины Серебряковой оказались никому не нужны. Но и вернуться назад художница уже не могла. Скорее всего, она опасалась репрессий, которые в свою очередь могли навлечь беду и на ее детей. Все крохи, которые ей с горем пополам удавалось получать с французских заказчиков, она отсылала домой.

Через несколько лет двоих детей Катю и Сашу все же каким-то чудом переправили во Францию, к матери. А вот со старшей дочерью Таней Зинаида Евгеньевна увиделась только спустя 36 лет. Татьяна сама приехала к ней в Париж во время хрущевской оттепели, в 1960 году. Сына Женю художница увидеть не успела. В 1967 году Зинаида Серебрякова скончалась.