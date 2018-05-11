С 13 мая и до конца ЧМ-2108 будут изменены схемы двенадцати маршрутов транспорта

В Ростове-на-Дону в связи с проведением Чемпионата мира по Футболу-2018 и ограничениями на участках улично-дорожной сети с 13 мая будут введены изменения в схемы работы двенадцати маршрутов. «Ростовский Городской Транспорт» публикует полные схемы всех маршрутов, которые будут изменены.

автобусного маршрут № 3: Привокзальная площадь — ул. Б. Садовая — пр. Театральный — пр. Шолохова — пр. Сельмаш — ул. 1-й Конной Армии — ул. В. Пановой — ул. Менжинского — ул. Курчатова — ул. Щербакова — Лесничество — ул. Щербакова — ул. Курчатова — ул. Менжинского — пр. Сельмаш — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Б. Садовая — ЖДВ.

автобусный маршрут № 3а: Привокзальная площадь — ул. Б. Садовая — пр. Театральный — пр. Шолохова — пр. Сельмаш — ул. 1-ой Конной Армии — ул. В. Пановой — ул. Менжинского — ул. Курчатова — ул. Днепропетровская — ул. 26 Июня — пер. Туапсинский — пер. Древесный — ул. Туполева — ул. Днепропетровская — ул. Каскадная — ул. Орская — Областная туб. больница — ул. Орская — ул. Каскадная — ул. Днепропетровская — ул. Туполева — пер. Древесный — пер. Туапсинский — ул. 26 Июня — ул. Днепропетровская — ул. Курчатова — ул. Менжинского — пр. Сельмаш — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Б. Садовая — ЖДВ.

автобусный маршрут № 7: Привокзальная площадь — ул. Б. Садовая — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. З. Космодемьянской — ул. Можайская.

автобусный маршрут № 67: мкр. Левенцовский — ул. Еременко — ул. Зорге — пр. Стачки — пр. Сиверса — ул. Б. Садовая — пр. Театральный — пр. Шолохова — пр. Мира — ул. Металлургическая — ул. Образцовая — ул. В. Пановой — пр. Сельмаш — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Б. Садовая — пр. Сиверса — пр. Стачки — ул. Зорге — ул. Еременко — мкр. Левенцовский.

автобусный маршрут № 70: Пригородный Ж/Д вокзал — ул. Б. Садовая — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия — ул. 19-я Линия — ул. Мясникова — ул. Сарьяна —

пр. 40-летия Победы — ул. Петрожицкого — п. Кирпичный — ул. Петрожицкого — пр. 40-летия Победы — ул. Сарьяна — ул. 35-я Линия — ул. Комсомольская — пл. Свободы — ул. 20-я Линия — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Б. Садовая — пл. Привокзальная — Главный Ж/Д вокзал.

автобусный маршрут № 80: Пригородный Ж/Д вокзал — ул. Б. Садовая — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия — ул. 19-я Линия — ул. Мясникова — ул. Сарьяна — пр. 40-летия Победы — Александровка — пр. 40-летия Победы — ул. Сарьяна — ул. 35-я Линия — ул. Комсомольская — пл. Свободы — ул. 20-я Линия — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Б. Садовая — пл. Привокзальная — Главный Ж/Д вокзал.

автобусный маршрут № 98: ГПЗ-10 — ул. Малиновского — пр. Коммунистический — ул. Тружеников — пр. Стачки — пр. Сиверса — ул. Б. Садовая — пр. Театральный — пр. Шолохова — пр. Мира — ул. Металлургическая — ул. Образцовая — ул. В. Пановой — пр. Сельмаш — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Б. Садовая — пр. Сиверса — пр. Стачки — ул. Тружеников — пр. Коммунистический — ул. Малиновского — ГПЗ-10.

Маршрутное такси № 55-МТ: ТК Лента — ул. Жданова — пр. Маршала Жукова — ул. Еременко — ул. Малиновского — ул. 339-й Стрелковой дивизии — ул. Содружества — ул. Еременко — ул. Мичуринская — пр. Стачки — пл. 5-го Донского корпуса — пр. Сиверса — ул. Красноармейская — пр. Театральный — ул. М. Горького — ул. Ченцова — ул. Каяни — ул. Мурлычева — ул. Верхненольная — ул. Советская — ул. Нижненольная — ул. Мясникова — ул. Сарьяна — пр. 40-летия Победы — пос. Александровка — пр. 40-летия Победы — ул. Сарьяна — ул. Мясникова — ул. 1-я Линия — ул. 2-я Линия — ул. Налбандяна — ул. Каяни — ул. Ченцова — ул. М. Горького — пр. Театральный — ул. Красноармейская — пр. Сиверса — пл. 5-го Донского Корпуса — пр. Стачки — ул. Мичуринская — ул. Еременко — ул. Содружества — ул. 339-й Стрелковой дивизии — ул. Малиновского — ул. Еременко — пр. Маршала Жукова — ул. Жданова — ТК Лента.

Маршрутное такси № 80-МТ: Александровка — пр. 40-летия Победы — ул. Сарьяна — ул. 35-я Линия — ул. Комсомольская — пл. Свободы — пл. К. Маркса — ул.1-я Майская — ул. 2-я Линия — ул. Налбандяна — ул. Каяни — ул. Ченцова — ул. М. Горького — пр. Театральный — ул. Красноармейская — Гл. ЖДВ — пл. Привокзальная — пр. Сиверса — разворот

в районе пр. Сиверса, 2е — пр. Сиверса — ул. Красноармейская — пр. Театральный — ул. М. Горького — ул. Ченцова — ул. Каяни — ул. Мурлычева — ул. Верхненольная — ул. Советская — ул. 19-я Линия — ул. Мясникова — ул. Сарьяна — пр. 40-летия Победы — Александровка.

Маршрутное такси № 98-МТ: Станция «Первомайская» — ГПЗ-10 — ул. Малиновского — пр. Коммунистический — ул. Тружеников — пр. Стачки — пр. Сиверса — пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — ул. М. Горького — ул. Ченцова — ул. Каяни — ул. Мурлычева — ул. Верхненольная — ул. Советская — пл. К. Маркса — ул.1-я Майская — ул. 2-я Линия — ул. Налбандяна — ул. Каяни — ул. Ченцова — ул. М. Горького — пр. Театральный — ул. Красноармейская — пл. Привокзальная — пр. Сиверса — пр. Стачки — ул. Тружеников — пр. Коммунистический — ул. Малиновского — ГПЗ-10 — станция «Первомайская».

троллейбусный маршрут № 2: ул. 35-я Линия — ул. Комсомольская — пл. К. Маркса — ул. 20-я линия — ул. Лекальная — ул. 22-я Линия — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Красноармейская — пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия — пл. К. Маркса — ул. 19-я Линия — ул. Листопадова — ул. 35-я Линия.

троллейбусный маршрут № 22: пос. Александровка — пр. 40-летия Победы — ул. Сарьяна — ул. 35-я Линия — ул. Комсомольская — пл. К. Маркса — ул. 20-я линия — ул. Лекальная — ул. 22-я Линия — пр. Шолохова — пр. Театральный — ул. Красноармейская — пл. Привокзальная — ул. Красноармейская — пр. Театральный — пр. Шолохова — ул. 20-я Линия — пл. К. Маркса — ул. 19-я Линия — ул. Сарьяна — пр. 40-летия Победы — пос. Александровка.

На весь указанный период будет приостановлена работа троллейбусного маршрута № 1 с перераспределением подвижного состава на маршрут №5, а также работа трамвайного маршрута №1.

Напомним, на Театральной площади будет проходить Фестиваль болельщиков.