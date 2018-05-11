Куда пропали суперзвёзды «нулевых»

16-летний Кирилл Толмацкий на рубеже «нулевых» был настоящей иконой «поколения Пепси»: подростки крутили дреды и надвигали шапку на глаза, копируя кумира, а песни «Вечеринка у Децла дома» и «Кто ты» звучали из каждого кассетного плеера. В 2001 Децл поднялся на музыкальный Олимп — получил «Золотой граммофон» за песню «Письмо», но усидеть в пантеоне не смог — разругался с отцом, известным продюсером Александром Толмацким.

vk.com/Децл aka Le Truk

Кирилл бросил прежние привычки, сменил псевдоним на Le Truk и провозгласил себя независимым музыкантом, но былой славы ему не принесли ни новые пластинки, ни скандальный хит «Лигалайз», ни совместные работы с западными музыкантами. И хотя музыку он всё ещё не бросил, в новостях прежний Децл теперь появляется только благодаря скандалу с рэпером Бастой и долгам за коммунальные услуги.

Вспоминая чёрные глаза, умирал в «нулевых» каждый второй житель России — хит Айдамира Мугу звучал и из тюнингованных «Жигулей», и из тонированных «Майбахов», и на сельских дискотеках, и в престижных московских клубах. Самому музыканту тогда, в 2004-м, было всего 14 лет, и, казалось, его путь к звёздам только начинается — ещё недавно никому не известный мальчик из Майкопа появлялся на телевидении, светских тусовках и учился в престижном ГИТИСе.

vk.com/Айдамир Мугу

Но, закончив институт, Айдамир решил вернуться на родину — слава оказалась для молодого человека слишком тяжёлым бременем. В Майкопе он занялся семейным бизнесом и лишь изредка теперь выступает на корпоративах — большая сцена и слава исполнителю «Чёрных глаз» теперь только снятся.

Будущий секс-символ 90-х был никому не известным студентом Владиславом Твердохлебовым, пока его в клубе случайно не заметил известный продюсер Юрий Айзеншпис. Говорят, он даже поспорил с Аллой Пугачёвой , что сможет сделать из смазливого мальчика без особых вокальных данных суперзвезду, и спор, конечно, выиграл. Уже через пару лет «Позови меня в ночи, приду» вместе с новоявленным Владом Сташевским пела вся страна. Певец коллекционировал «Золотые граммофоны» и девичьи сердца и, вероятно, слишком сильно поверил в себя — Сташевский решил уйти от Айзеншписа и начать самостоятельную карьеру серьёзного лирика, философа и композитора.

Global Look Press/Evguenii Matveev

певец Влад Сташевский со своей женой

Но новая пластинка ожидаемо провалилась — публика была не готова к такой революции. Не спасло его и участие в программе «Последний герой». Расстроилась у певца и личная жизнь, поговаривали даже, что он стал злоупотреблять алкоголем.

Витас

Виталию Грачёву был 21 год, когда он стал Витасом, ворвался на российскую эстраду и оглушил публику неожиданным фальцетом. Привыкшие к попсовым мотивам отечественные меломаны, услышав «Оперу № 2» и «Маму», впадали в экстаз. Его звали на все звездные капустники, тусовки и концерты, с ним пели дуэтом Демис Руссос и Лючио Далла, но новых хитов зритель от музыканта так и не дождался. Вместо этого Витас отправился на гастроли и стал настоящей легендой в Китае, где обзавёлся миллионами поклонников и даже восковым памятником в Шанхае.

Global Look Press/Natalia Shakhanova

В России же о Виталии Грачёве говорят только криминальные сводки: на него заводили дело за незаконный сбыт оружия, избиение полицейских и вождение в нетрезвом виде, а месяц назад музыкант попал в спецприёмник за стрельбу во дворе своего дома на Рублёвке. СМИ и российские поклонники такое хулиганство ему, конечно, не простили. Витас же в ответ обиделся и уехал на неопределённое время в Китай, дав зарок больше не общаться с российской прессой.

Александр Медведев , казалось, не имел никаких данных, чтобы стать звездой — у него не было ни образования (даже среднего), ни связей, ни даже передних зубов (их Шуре в детстве выбил младший брат). Но, возможно, именно такая нестандартность вкупе с гомосексульностью помогла музыканту прорваться на Олимп. Из простого мальчика из Новосибирска, поющего в ресторане, он превратился в эпатажную суперзвезду, чьи хиты «Твори добро» и «Отшумели летние дожди» распевали по всей стране.

vk.com/Шура (Александр Медведев)

Но вкусы меняются, и Шура публике постепенно наскучил. Певец тяжело переживал спад популярности — подсел на наркотики, разругался с близкими, перенёс рак и долго передвигался лишь в инвалидной коляске. Но стоило ему сменить экстравагантные костюмы на более элегантные и вставить зубы, как певца стали приглашать в популярные телевизионные шоу. Былой славы это, ему, конечно, не принесло, впрочем, и мечты у него теперь другие: недавно Шура признался, что больше всего на свете хочет стать отцом.