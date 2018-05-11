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Создатели «Смешариков» работают над полнометражным мультфильмом о домовом
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Создатели «Смешариков» работают над полнометражным мультфильмом о домовом 

РИА Новости 56 минут назад
Фото: Tlum.ru
МОСКВА, 11 мая — РИА Новости. Создатели «Смешариков» работают над полнометражным мультфильмом «Мой Домовой», который расскажет о дружбе маленькой девочки с сказочным существом, сообщили в пресс-службе группы компаний «Рики».
Мультфильм «Мой Домовой» расскажет о забавном, но очень невезучем существе по имени Финик, которого могут видеть новые жильцы его дома. У главного героя завязывается дружба с девочкой Кристиной, а вскоре необычного домочадца принимает и вся семья.
"В этом проекте уникально то, что мы создаем и показываем зрителям мир, который находится рядом с нами, в нашей привычной, обыденной обстановке, но остается для нас невидимым", — рассказал режиссер проекта Денис Чернов, чьи слова приводит пресс-служба.
В компании уточнили, что проект картины разрабатывается в сотрудничестве со сценаристом Тимом Веренко, который является руководителем американской студии 3Beep и ранее работал над проектами «Покемон», «Клуб Винкс» и «Снежная королева-3».
Российский анимационный холдинг ГК «Рики» является правообладателем «Смешариков».
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