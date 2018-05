Украина без России: Определилась вторая десятка финалистов «Евровидения»

Об этом сообщает РИА Новости.

«Евровидение» в этом году впервые проходит в Португалии на арене Altice в Парке Наций, официальное открытие конкурса состоялось в минувшее воскресенье на побережье реки Тежу. В этом году смотр проходит под девизом «All Aboard!» («Все на борт!»), а в оформлении доминирует океанская тематика — именно поэтому участники всех стран на официальном открытии прошли по синей дорожке вместо традиционной красной.

Второй полуфинал конкурса состоялся в четверг. На сцену вышли представители 18 стран, концерт открыл победитель «Евровидения»-2009 Александр Рыбак , который вновь приехал на конкурс защищать честь Норвегии. Он исполнил песню That"s How You Write a Song собственного сочинения и вышел в финал.

По итогам зрительского голосования и голосования профессионального жюри стран-участниц в финал вышли десять исполнителей, в частности, из Норвегии, Сербии, Дании, Молдавии, Нидерландов, Австралии, Венгрии, Швеции, Словении и Украины. Представительнице России Юлии Самойловой не хватило голосов, чтобы пройти в финал.

Известный российский певец Филипп Киркоров , который неоднократно сопровождал и поддерживал артистов на «Евровидении», в этом году присоединился к молдавской делегации. Специально для группы DoReDos он написал песню My Lucky Day в соавторстве с поэтом Джоном Баллардом . Ее зрители конкурса вновь услышат в финале.

Также в субботу на сцену выйдет Лея Сирк из Словении с композицией на родном языке Hvala, ne!, певец из Украины Melovin с песней Under the Ladder, представитель Швеции Бенджамин Ингроссо, исполняющий трек Dance You Off.

Венгерская рок-группа AWS вновь исполнит в финале песню на венгерском Vislát nyár, Rasmussen из Дании выйдет с композицией Higher Ground, нидерландский певец Wylon исполнит Outlaw In «Em.

Кроме того, зрители услышат песню Nova Deca артистов из Сербии и композицию We Got Love австралийки Джессики Майбой.